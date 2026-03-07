Βαλαβάνη σε Μόργκαν: «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα αφού ο Γρηγόρης Μόργκαν γιορτάζει τα γενέθλιά του και η σύζυγός του, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, δεν θα μπορούσε να μην του ευχηθεί με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο. Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος έστειλε στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της θερμές ευχές γεμάτες αγάπη και θαλπωρή.

Οι ευχές της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

«Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν στον άνθρωπο που θα είχα δίπλα μου για να δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Και κάπως η ζωή έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Χρόνια πολλά, hubby μου», έγραψε η Ευρυδίκη στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τα λόγια με μια κοινή φωτογραφία τους από διακοπές.

Τα γενέθλια ως πατέρας

Τα φετινά γενέθλια του Γρηγόρη Μόργκαν έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλέον είναι πατέρας. Τον Ιούλιο του 2025, εκείνος και η Ευρυδίκη έγιναν γονείς του γιου τους, σηματοδοτώντας μια νέα και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή τους. Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί μέσα από τα social media τη διαφορετική διάσταση που έδωσε στη ζωή του η πατρότητα:

«Από εκεί που γιόρταζα απλά τα γενέθλιά μου… φέτος τα γιορτάζω σαν πατέρας. Πέρσι τέτοια μέρα ήμουν απλά ένας άνθρωπος που μεγάλωνε. Φέτος είμαι ένας πατέρας που μαθαίνει να μεγαλώνει μαζί με το παιδί του. Η ζωή αλλάζει και κάποιες αλλαγές είναι το μεγαλύτερο δώρο», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια του με στιγμές από τη ζωή του με τον γιο του στο Instagram.