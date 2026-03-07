VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα γιορτάζει αυτή την Κυριακή, 8 Μαρτίου, τα 70 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου του Αννόβερου. Την ίδια ημερομηνία το 1956 ξεκίνησε η παραγωγή του θρυλικού T1 Transporter στο εργοστάσιο που σήμερα αποτελεί τη βασική μονάδα παραγωγής της μάρκας. Το 2026 το εργοστάσιο συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

70 χρόνια Αννόβερο – επτά γενιές VW Bus

Η ιστορία του εργοστασίου στο Αννόβερο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του VW Bus μέχρι σήμερα. Μετά την πρώτη γενιά του T1, όλες οι επόμενες γενιές, από το T2 έως το T6.1, κατασκευάστηκαν επίσης στο Αννόβερο. Σήμερα, η έβδομη γενιά της εμβληματικής σειράς μοντέλων βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ID. Buzz, Multivan και Transporter/Caravelle. Δύο από αυτούς τους πυλώνες κατασκευάζονται στο Αννόβερο: το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, μαζί με την επαγγελματική έκδοση ID. Buzz Cargo, καθώς και το Multivan.

Και τα δύο μοντέλα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ID. Buzz, το οποίο το 2025 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 102% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το μοντέλο σηματοδότησε επίσης την επιστροφή του VW Bus στην αγορά της Αμερικής, καθώς οι εκδόσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κατασκευάζονται επίσης στο Αννόβερο.

Για την παραγωγή της οικογένειας ID. Buzz, το εργοστάσιο μετασχηματίστηκε τα τελευταία χρόνια σε μονάδα ηλεκτροκίνησης μέσω εκτεταμένων επενδύσεων και σημαντικών τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Για τον λόγο αυτό συγκαταλέγεται πλέον στα πιο σύγχρονα εργοστάσια αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Το Multivan σημείωσε επίσης σημαντική ανάπτυξη, με αύξηση 31% το 2025. Το μοντέλο αποτελεί τη βάση και για τη νεότερη γενιά του California, που παρουσιάστηκε το 2024. Από το καλοκαίρι του 2026, η παραγωγή του εμβληματικού camper van θα ενσωματωθεί πλήρως στο βασικό εργοστάσιο του Αννόβερου, μεταφέροντας την παραγωγή από την εξωτερική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή Limmer.