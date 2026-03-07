Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παραχώρησε μία ειλικρινή συνέντευξη για προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του, Λένα Δροσάκη, καθώς και για τη σκέψη ενός ενδεχόμενου νέου γάμου ή σχέσης.

Λίγο μετά τη γέννηση του γιου τους, Αναστάση, το 2023, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους, διατηρώντας όμως καλές σχέσεις, ώστε το παιδί τους να μεγαλώνει σε ένα ήρεμο και γεμάτο αγάπη περιβάλλον.

Όταν η Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε για τις δηλώσεις της Λένας Δροσάκη σχετικά με τις ενοχές που ένιωσε για το διαζύγιο, ο ηθοποιός τόνισε: «Αν μπορώ να το φέρω στη μνήμη μου, θεωρώ ότι αυτό που εννοούσε ήταν από την άποψη του περίγυρου. Ειδικά για μία γυναίκα, υπάρχουν ακόμα αυτά. Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο. Νομίζω πως πλέον στις νεότερες γενιές υπάρχει πολύ έντονο αυτό. Εγώ που η δική μου γενιά μεγάλωσε με τέτοια πρότυπα πολύ σκληρά. Αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς ότι φέρω και εγώ τις ευθύνες μου. Εννοείται, τις αναλαμβάνω και τι θα κάνω και εγώ ύστερα. Ακόμα υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα».

Σχετικά με το τι πήγε λάθος στη σχέση τους, ο ίδιος δήλωσε στο Καλύτερα Δε Γίνεται: «Δε θα ήθελα να σχολιάσω τι πήγε λάθος, αλλά θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και εφόσον επήλθε το διαζύγιο, όλα αυτά νομίζω ότι γίνονται προς όφελος των δύο ανθρώπων που υπήρξαν μαζί, το διάστημα που υπήρξαν, για να μπορέσουν τώρα να είναι μαζί. Γιατί ο κοινός τόπος είναι το παιδί. Όταν μπορέσεις να συνυπάρχεις για το παιδί σου ακόμη και να μην μπορείς να συνυπάρχεις μαζί στην οικογένεια, εγώ το θεωρώ αυτό μεγαλύτερο επίτευγμα, από το να είσαι μαζί και να μην είναι αυτό το ζητούμενο».

Ο ηθοποιός εξήγησε ακόμα: «Δεν ήμουν πολύ γαμήλιος τύπος. Ποτέ δεν ήμουν του γάμου, προέκυψε, έγινε, υπήρχε και μία εγκυμοσύνη. Όλα αυτά τα ζήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πολύ ωραία σειρά αυτή, το προτείνω σε κάποιον σκηνοθέτη να πατήσουμε πάνω σε αυτή την ιστορία».

Για την προσωπική του ζωή σήμερα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης σημείωσε: «Δεν ψάχνομαι αυτή την περίοδο, δεν κοιτάω ποιον θα γνωρίσω, ίσα ίσα απολαμβάνω περισσότερο τώρα. Αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει. Μου συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα ειδικά τελευταία, και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρω έναν άνθρωπο να έχουμε μία συντροφικότητα. Έχουν περάσει 3 χρόνια από το διαζύγιο, δεν το ψάχνω όμως με το κιάλι. Δεν σταμάτησε η ζωή μετά το διαζύγιο, είμαι εδώ, είμαι υπαρκτός. Για εμένα προτεραιότητα είναι ο γιος μου».