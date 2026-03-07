Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»

«Δεν ήμουν ποτέ πολύ γαμήλιος τύπος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 18:30 Συκινητική διάσωση σκύλου: Άντεξε 9 μέρες μέσα στα χιόνια!
07.03.26 , 17:53 Βαλαβάνη σε Μόργκαν: «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»
07.03.26 , 17:39 4+1 κοινά που έχουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια
07.03.26 , 17:30 Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
07.03.26 , 17:30 Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν
07.03.26 , 17:23 Αχαΐα: Ο 83χρονος γιατρός είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του γυμνά
07.03.26 , 17:08 Ελένη Φουρέιρα: Γιορτάζει τα γενέθλιά της με το music video «Χρόνια Πολλά»
07.03.26 , 16:43 Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
07.03.26 , 15:48 Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
07.03.26 , 15:10 Patriot: Mήνυμα της Ελλάδας στα Βαλκάνια για παροχή γεωπολιτικής ασφάλειας
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για το διαζύγιο του με τη Λένα Δροσάκη και τις ενοχές που νιώθουν οι άντρες.
  • Το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει μετά τη γέννηση του γιου τους, διατηρώντας καλές σχέσεις για το παιδί τους.
  • Ο ηθοποιός τόνισε ότι η συνύπαρξη για το καλό του παιδιού είναι μεγαλύτερο επίτευγμα από το να είναι μαζί ως ζευγάρι.
  • Δεν αναζητά νέα σχέση αυτή την περίοδο, απολαμβάνει τη ζωή του και εστιάζει στον γιο του.
  • Εκφράζει την επιθυμία να βρει μια συντροφικότητα στο μέλλον, αλλά δεν το ψάχνει ενεργά.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παραχώρησε μία ειλικρινή συνέντευξη για προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο με την πρώην σύζυγό του, Λένα Δροσάκη, καθώς και για τη σκέψη ενός ενδεχόμενου νέου γάμου ή σχέσης.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Θέλει δουλειά ο χωρισμός για να...»

Λίγο μετά τη γέννηση του γιου τους, Αναστάση, το 2023, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους, διατηρώντας όμως καλές σχέσεις, ώστε το παιδί τους να μεγαλώνει σε ένα ήρεμο και γεμάτο αγάπη περιβάλλον.

Όταν η Ναταλία Γερμανού τον ρώτησε για τις δηλώσεις της Λένας Δροσάκη σχετικά με τις ενοχές που ένιωσε για το διαζύγιο, ο ηθοποιός τόνισε: «Αν μπορώ να το φέρω στη μνήμη μου, θεωρώ ότι αυτό που εννοούσε ήταν από την άποψη του περίγυρου. Ειδικά για μία γυναίκα, υπάρχουν ακόμα αυτά. Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο. Νομίζω πως πλέον στις νεότερες γενιές υπάρχει πολύ έντονο αυτό. Εγώ που η δική μου γενιά μεγάλωσε με τέτοια πρότυπα πολύ σκληρά. Αλλά μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς ότι φέρω και εγώ τις ευθύνες μου. Εννοείται, τις αναλαμβάνω και τι θα κάνω και εγώ ύστερα. Ακόμα υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα».

Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»

Αποκαλυπτικός ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Δεν ήμουν ποτέ πολύ γαμήλιος τύπος»

Σχετικά με το τι πήγε λάθος στη σχέση τους, ο ίδιος δήλωσε στο Καλύτερα Δε Γίνεται: «Δε θα ήθελα να σχολιάσω τι πήγε λάθος, αλλά θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και εφόσον επήλθε το διαζύγιο, όλα αυτά νομίζω ότι γίνονται προς όφελος των δύο ανθρώπων που υπήρξαν μαζί, το διάστημα που υπήρξαν, για να μπορέσουν τώρα να είναι μαζί. Γιατί ο κοινός τόπος είναι το παιδί. Όταν μπορέσεις να συνυπάρχεις για το παιδί σου ακόμη και να μην μπορείς να συνυπάρχεις μαζί στην οικογένεια, εγώ το θεωρώ αυτό μεγαλύτερο επίτευγμα, από το να είσαι μαζί και να μην είναι αυτό το ζητούμενο».

Ο ηθοποιός εξήγησε ακόμα: «Δεν ήμουν πολύ γαμήλιος τύπος. Ποτέ δεν ήμουν του γάμου, προέκυψε, έγινε, υπήρχε και μία εγκυμοσύνη. Όλα αυτά τα ζήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πολύ ωραία σειρά αυτή, το προτείνω σε κάποιον σκηνοθέτη να πατήσουμε πάνω σε αυτή την ιστορία».

Για την προσωπική του ζωή σήμερα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης σημείωσε: «Δεν ψάχνομαι αυτή την περίοδο, δεν κοιτάω ποιον θα γνωρίσω, ίσα ίσα απολαμβάνω περισσότερο τώρα. Αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει. Μου συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα ειδικά τελευταία, και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρω έναν άνθρωπο να έχουμε μία συντροφικότητα. Έχουν περάσει 3 χρόνια από το διαζύγιο, δεν το ψάχνω όμως με το κιάλι. Δεν σταμάτησε η ζωή μετά το διαζύγιο, είμαι εδώ, είμαι υπαρκτός. Για εμένα προτεραιότητα είναι ο γιος μου».

Η συνέντευξη του Αλέξανδρου Μπουρδούμη: Διαζύγιο, γιος και προσωπική ζωή

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ
 |
ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top