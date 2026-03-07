4+1 κοινά που έχουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια

Οι αντίθετοι χαρακτήρες μπορούν να ενισχύσουν μια σχέση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 19:25 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών
07.03.26 , 18:30 Συκινητική διάσωση σκύλου: Άντεξε 9 μέρες μέσα στα χιόνια!
07.03.26 , 17:53 Βαλαβάνη σε Μόργκαν: «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»
07.03.26 , 17:39 4+1 κοινά που έχουν τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια
07.03.26 , 17:30 Μπουρδούμης για Δροσάκη: «Και οι άντρες νιώθουν ενοχές για το διαζύγιο»
07.03.26 , 17:30 Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν
07.03.26 , 17:23 Αχαΐα: Ο 83χρονος γιατρός είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του γυμνά
07.03.26 , 17:08 Ελένη Φουρέιρα: Γιορτάζει τα γενέθλιά της με το music video «Χρόνια Πολλά»
07.03.26 , 16:43 Πληροφορίες ότι η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα
07.03.26 , 16:22 VW Επαγγελματικά οχήματα: Γιορτάζει 70 χρόνια του εργοστασίου στο Αννόβερο
07.03.26 , 16:18 3 παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
07.03.26 , 16:08 Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»
07.03.26 , 15:48 Stars System: Η Άση Μπήλιου εξηγεί την επιρροή Δία και Αφροδίτης στα ζώδια
07.03.26 , 15:48 Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
07.03.26 , 15:16 Στις φλόγες η Τεχεράνη και το Ισφαχάν – Βομβαρδίζονται ανηλεώς
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: ΜyLife Team/ Εξωτερικη φωτογραφία pexels
5 Mυστικά Για Μια Σχέση Που Κρατάει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συχνά ακούμε ότι οι αντίθετοι χαρακτήρες έλκονται. Κι όμως, παρότι η φράση αυτή δεν ισχύει σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπορούν πράγματι να δώσουν ζωντάνια και δυναμική σε μια σχέση. Το διαφορετικό στοιχείο προκαλεί περιέργεια, κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό και συχνά φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης όταν η καθημερινότητα γίνεται προβλέψιμη.

Δε χρειάζεται να έχουν το ίδιο γούστο στα αστεία· αυτό που μετρά είναι να μπορούν να γελούν μαζί. Στις υγιείς σχέσεις, το γέλιο λειτουργεί σαν γέφυρα. Τα μικρά, καθημερινά περιστατικά γίνονται αφορμή για πειράγματα και κοινές αναμνήσεις, ενώ το χιούμορ συχνά αποφορτίζει την ένταση στις δύσκολες στιγμές. Με τα χρόνια, αυτά τα «εσωτερικά» αστεία μετατρέπονται σε έναν δεσμό που θυμίζει στο ζευγάρι όλα όσα έχει μοιραστεί και ξεπεράσει.

Συμβατός τρόπος διαλόγου

Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του ρυθμό όταν προκύπτουν διαφωνίες. Άλλοι θέλουν άμεση επίλυση, άλλοι χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν όσα νιώθουν. Όταν όμως οι δύο σύντροφοι κατανοούν και σέβονται τον τρόπο επικοινωνίας ο ένας του άλλου, οι παρεξηγήσεις μειώνονται σημαντικά. Η σαφήνεια γύρω από το πότε και πώς συζητούνται τα δύσκολα θέματα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και αποτρέπει την ένταση.

Κοινά όρια στην κοινωνική ζωή
Δεν είναι απαραίτητο να είναι και οι δύο κοινωνικές «πεταλούδες» ή και οι δύο λάτρεις της ηρεμίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να συμφωνούν στο πόση εξωστρέφεια ή απομόνωση τους ταιριάζει ως ζευγάρι. Όταν υπάρχει παρόμοια αντίληψη για τις εξόδους, τις παρέες και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αποφεύγονται οι τριβές. Κι αν προκύψουν διαφορετικές ανάγκες, αντιμετωπίζονται με κατανόηση και ειλικρινή διάθεση για ισορροπία.

Διάθεση για κοινές εμπειρίες
Τα δυνατά ζευγάρια διατηρούν ζωντανή την περιέργειά τους. Μπορεί να μην μοιράζονται τα ίδια γούστα, αλλά έχουν την πρόθεση να εξερευνήσουν μαζί νέες εμπειρίες — από μια ταινία ή ένα βιβλίο μέχρι μια νέα γαστρονομική δοκιμή. Η ουσία δεν βρίσκεται στη συμφωνία, αλλά στο ενδιαφέρον για την άποψη και την οπτική του άλλου.

Σταθερό και αμοιβαίο ενδιαφέρον
Στον πυρήνα κάθε ισορροπημένης σχέσης υπάρχει η αμοιβαιότητα. Το ενδιαφέρον δεν θεωρείται δεδομένο ούτε χρησιμοποιείται ως μέσο επιβολής. Εκφράζεται καθημερινά μέσα από μικρές κινήσεις, λόγια εκτίμησης και ειλικρινή φροντίδα. Αυτή η συνεχής ανταλλαγή προσοχής και τρυφερότητας βοηθά τους συντρόφους να αισθάνονται ασφαλείς, σημαντικοί και επιθυμητοί.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top