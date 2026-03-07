Αχαΐα: Ο 83χρονος γιατρός είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του γυμνά

Ο συνταξιούχος μαιευτήρας θα απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή

Ελλαδα
Απόσπασμα από το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του STAR (7/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 83χρονος συνταξιούχος γιατρός στην Αχαΐα για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.
  • Βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με τα εγγονάκια του σε γυμνές στάσεις.
  • Η σύλληψη προήλθε από πληροφορίες του αμερικανικού Κέντρου για Εξαφανισμένα Παιδιά.
  • Οι αρχές εντόπισαν ηλεκτρονικά ίχνη του 83χρονου μέσω της Διεύθυνσης Κυβερνοεγκλήματος.
  • Αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή.

Συνταξιούχος γιατρός, συνελήφθη χθες Παρασκευή στην Αχαΐα, κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. O 83χρονος φέρεται να είχε υλικό ακόμη και με τα εγγονάκια του.

Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, στην έφοδο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, ανάμεσα στα χιλιάδες αρχεία που εντόπισαν, υπήρχαν και βίντεο και φωτογραφίες τα οποία φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος με τα εγγονάκια του σε γυμνές στάσεις.

Πώς όμως έφθασαν οι αρχές στη σύλληψή του; Στη Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος έφτασαν πληροφορίες μέσω του αμερικανικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, σύμφωνα με τις οποίες, κάποιος χρήστης στην Ελλάδα ανέβασε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Οι έμπειροι αξιωματικοί, μετά από έρευνα εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη κι έτσι παρουσία εισαγγελικού λειτουργού έφτασαν στο σπίτι του στο Ρίο, όπου του πέρασαν χειροπέδες. Έγινε κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, καθώς και των σκληρών δίσκων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο 83χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή. 

 


 

