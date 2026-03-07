Αχαΐα: Ο 83χρονος γιατρός είχε φωτογραφίες και με τα εγγόνια του γυμνά

Συνταξιούχος γιατρός, συνελήφθη χθες Παρασκευή στην Αχαΐα, κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. O 83χρονος φέρεται να είχε υλικό ακόμη και με τα εγγονάκια του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, στην έφοδο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, ανάμεσα στα χιλιάδες αρχεία που εντόπισαν, υπήρχαν και βίντεο και φωτογραφίες τα οποία φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος με τα εγγονάκια του σε γυμνές στάσεις.

Πώς όμως έφθασαν οι αρχές στη σύλληψή του; Στη Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος έφτασαν πληροφορίες μέσω του αμερικανικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά, σύμφωνα με τις οποίες, κάποιος χρήστης στην Ελλάδα ανέβασε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Οι έμπειροι αξιωματικοί, μετά από έρευνα εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη κι έτσι παρουσία εισαγγελικού λειτουργού έφτασαν στο σπίτι του στο Ρίο, όπου του πέρασαν χειροπέδες. Έγινε κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, καθώς και των σκληρών δίσκων του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο 83χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή.



