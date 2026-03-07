Σίσσυ Χρηστίδου: «Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη»

Με αφορμή τις ανησυχίες που μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου για τη βοήθεια που θέλει να έχει το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση της κόρης της, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να μοιραστεί τη δική της εμπειρία ως μητέρα.

Η παρουσιάστρια του Χαμογέλα και Πάλι αποκάλυψε ότι όταν έμεινε έγκυος στο πρώτο της παιδί, το άγχος της ήταν τόσο μεγάλο που μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της και να έχει στήριξη, ενώ μετά τη γέννηση δεν ήθελε ούτε ο πρώην σύζυγός της να ακουμπάει το μωρό.

«Ήμουν έγκυος στο πρώτο μου παιδί. Είχα κλείσει να δουλεύω Σαββατοκύριακο. Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Ψύχραιμη. Σκέφτηκα πώς θα τα κάνω όλα μόνη μου, πώς θα αλλάζω πάνες, πώς τα το κοιμίζω, πώς θα κάνω τα πάντα. Γι’ αυτό από τον φόβο μου μετακόμισα Θεσσαλονίκη, ξενοικιάσαμε το σπίτι εδώ στην Αθήνα, βρήκαμε άλλο στη Θεσσαλονίκη και σκεφτόμουν εγώ, πάρα πολύ ωραία, Σάββατο θα κατεβαίνω να κάνω την εκπομπή, Κυριακή θα ξεκουράζομαι από το μωρό, και θα γυρνάω μετά Θεσσαλονίκη.

Γεννάω. Δεν ήθελα μετά να το ακουμπήσει το μωρό, ούτε ο μπαμπάς του. Όχι η μάνα μου, ούτε ο μπαμπάς του. Και σκάω από το πρώτο Σαββαοκύριακο στην εκπομπή με την καλαθούνα, και τη μαμά μου, γιατί κάποιος έπρεπε να έχει το μωρό την ώρα της εκπομπής. Ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο με το μωρό, τη μαμά μου αγκαζέ και το μωρό, δεν την άφηνα ούτε στο ξενοδοχείο να κάθεται. Φεύγαμε κάθε πρωί από το ξενοδοχείο όλη μαζί και πηγαίναμε στο πλατό με τα πόδια και το καρότσι. Την έβγαλα έτσι όλη τη σεζόν…» είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Είχα άνθρωπο στο σπίτι να με βοηθάει με τις δουλειές, γελούσε ο μικρός με τα αστεία της, και εκνευριζόμουν…»

Με αυτά τα λόγια, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε την πίεση και τις δυσκολίες που ένιωσε ως νέα μητέρα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και τη φροντίδα του μωρού της.