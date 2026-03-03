Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε να επιστρέψει στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητάς της και συγκεκριμένα στη γυμναστική, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα λίγων ημερών.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την επιστροφή της αυτή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, διατηρώντας όπως πάντα τον αυθορμητισμό και το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει.

Μέσα από ένα story, η οικοδέσποινα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι αποκάλυψε πως μπορεί να μην κατάφερε να ακολουθήσει το πρόγραμμα των προπονήσεών της την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο δεν έμεινε αδρανής.

Αντίθετα, δοκίμασε τις δυνάμεις της στο σκι, αξιοποιώντας την πρόσφατη εξόρμησή της στο βουνό. «Μπορεί να μην έκανα προπόνηση μία εβδομάδα, αλλά έκανα σκι με πολύ επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά στον προπονητή της, δείχνοντας πως βρίσκει πάντα τρόπο να συνδυάζει άσκηση και διασκέδαση.

Η απάντηση του προπονητή της ήρθε με δόση χιούμορ: «Ανακάλυψες καινούριους μύες;», για να του ανταποδώσει κι εκείνη στο ίδιο ύφος λέγοντας: «Χαμός! Τετρακέφαλοι εδώ… Δεν κουνήθηκε τίποτα και έχω και μάρτυρες», εννοώντας φυσικά τους followers της που παρακολουθούν καθημερινά τις αναρτήσεις της και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δραστηριότητές της.

Το πειραχτήρι της παρέας, ο Fipster, δε θα μπορούσε να μη σχολιάσει την επιστροφή της στο γυμναστήριο. Σε δικό του story, τη ρώτησε αστειευόμενος: «Αυτό είναι το αστείο της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα… Τι κάνεις εσύ εδώ;», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε με χιούμορ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί και σε ένα γυμναστήριο», προκαλώντας γέλια στους διαδικτυακούς τους φίλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε πραγματοποιήσει μια χειμερινή απόδραση στον Παρνασσός μαζί με τα παιδιά της και τον αδελφό της.

Η παρουσιάστρια απόλαυσε το χιονισμένο τοπίο, μοιράστηκε όμορφες οικογενειακές στιγμές και δεν παρέλειψε να δημοσιεύσει στιγμιότυπα από τις δραστηριότητές της στο βουνό. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχώρισε και ένα απολαυστικό, χιουμοριστικό περιστατικό που σχολιάστηκε έντονα από τους followers της.

Την είδαμε να κάνει σκι στο χιονοδρομικό κέντρο, χαλαρή και ευδιάθετη, ενώ κατέβαινε την πίστα με τα πέδιλα.

Πιστή στο αυτοσαρκαστικό της στιλ, συνόδευσε το βίντεο με τη λεζάντα: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!», δείχνοντας πως απολαμβάνει την εμπειρία, ακόμη κι αν όπως έχει αφήσει να εννοηθεί δεν αισθανόταν και απόλυτα σίγουρη για τις επιδόσεις της.



