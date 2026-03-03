Μελέτης Ηλίας: «Ας ελπίσουμε ότι δε θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο»

Το ιδιαίτερο μήνυμα για τα γενέθλιά του

Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Μελέτη Ηλία στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μελέτης Ηλίας γιόρτασε τα 46α γενέθλιά του με ευχές από φίλους και διαδικτυακούς ακολούθους.
  • Ανέβασε χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, αναφερόμενος στη γενιά του και ελπίζοντας να μην υπάρξει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
  • Είναι παντρεμένος με τη Θέμιδα Βουτσινά και έχουν δύο παιδιά, την Κοραλένια και τον Δημήτρη.
  • Ο ηθοποιός παραδέχεται ότι ο γάμος του έχει περάσει κρίση και επισκέπτονται σύμβουλο γάμου.
  • Δηλώνει ότι η συμβουλευτική είναι πολύ βοηθητική για την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων στη σχέση.

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Μελέτη Ηλία, καθώς γιόρτασε τα 46α γενέθλιά του, έχοντας διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης.

Μελέτης Ηλίας: «Φέτος δε με αγχώνουν, είμαστε εκτός συναγωνισμού με το Σόι»

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου, ο αγαπημένος ηθοποιός κατακλύστηκε από ευχές και μηνύματα αγάπης, τόσο από τα κοντινά του πρόσωπα όσο και από πλήθος διαδικτυακών φίλων που έσπευσαν να του ευχηθούν δημόσια μέσα από τα social media.

Ο τηλεοοπτικός Σάββας της επιτυχημένης σειράς «Το Σόι σου» δε θα μπορούσε να μην ανταποδώσει τη θερμή αυτή ανταπόκριση.

Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι τον θυμήθηκαν και του έστειλαν τις ευχές τους, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του και τη συνόδευσε με μια χιουμοριστική αλλά και ελαφρώς νοσταλγική λεζάντα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ιδιαίτερο ύφος και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει.

«46 σήμερα! Κι ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε και τρίτο παγκόσμιο. Ναι, εμείς της γενιάς του ’80 σε τέτοια τηλέφωνα μιλούσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά τόσο στη γενιά του όσο και στις αλλαγές που έχουν φέρει τα χρόνια. Με τον αυτοσαρκασμό και την αμεσότητά του, ο Μελέτης Ηλίας κατάφερε να συγκεντρώσει πλήθος σχολίων και ευχών κάτω από την ανάρτησή του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική αγάπη που του δείχνει το κοινό.

 

Ο γάμος με τη Θέμιδα Βουτσινά, τα παιδιά και ο σύμβουλος γάμου


Ο Μελέτης Ηλίας δεν έχει μόνο μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, αλλά και μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή.

Εδώ και χρόνια είναι παντρεμένος με τη Θέμιδα Βουτσινά και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά, μια κόρη κι έναν γιο, την Κοραλένια και τον Δημήτρη.

Μελέτης Ηλίας: Η σύζυγος, η καταγωγή και οι απαγορευμένες ουσίες

Σε συνέντευξή του στο παρελθόν έχει παραδεχτεί πως ο γάμος του έχει περάσει κρίση και αυτός είναι ο λόγος που πάνε σε σύμβουλο γάμο ακόμα και τώρα.

Ο Μελέτης Ηλίας με τη γυναίκα της ζωής του, Θέμιδα Βουτσινά

Ο Μελέτης Ηλίας με τη γυναίκα της ζωής του, Θέμιδα Βουτσινά

«Όφειλα να το πω δημόσια γιατί, κυρίως σε εμάς τους άντρες είναι λίγο ταμπού ακόμα. Ήταν ιδέα της γυναίκας μου να πάμε σε σύμβουλο γάμου αλλά ακολούθησα και διαπίστωσα πόσο μεγάλο δώρο είναι για το ζευγάρι αλλά και για τη μονάδα. Είναι τρομερά βοηθητικό στο να καταλάβεις πράγματα για σένα και γιατί επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Θέλει πολύ χρόνο αυτό. Αρχίζεις και ξεκαθαρίζεις κάποια πράγματα. Κάνουμε ακόμα συνεδρίες. Αυτή την περίοδο δεν κάνουμε συνεδρίες ως ζευγάρι αλλά ως μονάδες. Έχουμε λύσει τα θέματα που έπρεπε ως ζευγάρι και προχωράμε ατομικά. Χρειάζεται μεγάλη διαθεσιμότητα ψυχική. Να πεις ότι πάω εκεί για να κάνω δουλειά και όχι για να κοροϊδέψω τον ίδιο μου τον εαυτό. Να ανοιχτείς, να πεις ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, και να το λύσεις».

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
