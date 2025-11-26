Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»

Όσα αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της σειράς Το σόι σου

Περισσότερα

Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Μελέτη Ηλία στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο επεισόδιο του podcast του Fipster στο YouTube βρέθηκε καλεσμένος ο Μελέτης Ηλίας. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του με τα ναρκωτικά.

Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»

«Εγώ όταν ήμουνα νέος, χρήστης, ερασιτέχνης που είχα δοκιμάσει ουσίες, μου συνέβη κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης το ότι επέζησα. Αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να μην έχει γυρισμό. Πολύ εύκολα. Να νομίζεις ότι το ελέγχεις. Είναι γνώριμο στοιχείο των χρηστών το “εντάξει, το ελέγχω” ή το “έλα ρε, όλοι κάνουν”. Ή ότι το κάνουν για χαλάρωση. Σε μια στιγμή που ούτε διανοείσαι, μπορεί να μη υπάρχει γυρισμός», εξομολογήθηκε αρχικά. 

Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

«Πρέπει να το αντιληφθεί ο ίδιος. Πρέπει να ταρακουνηθεί από κάτι, να πέσει σε τοίχο. Αλλιώς, όσο δεν πονάει το δάχτυλο, δεν πας στον γιατρό. Έφτασα σε ένα σημείο που άρχισε να γίνεται στην καθημερινότητά μου λίγο επικίνδυνο. Όχι με την ουσία αυτή καθαυτή, αλλά με την επίδρασή της σε άλλα πράγματα. Όταν είσαι υπό την επήρεια και πρέπει να δουλέψεις την επόμενη μέρα και δεν μπορείς να ξυπνήσεις, αυτό σε επηρεάζει παντού. Με ένα περιστατικό είπα “τέλος”. Ήμουν 27 προς 28. Από τότε είναι μια ζωή χωρίς καθόλου ουσίες. Πίνω αλκοόλ, μου αρέσει, αλλά το ελέγχω, επειδή και ο πατέρας μου είχε ένα θέμα με το αλκοόλ. Ό,τι κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το ελέγξω, το έκοψα μαχαίρι. Το επόμενο βήμα θα ήταν κέντρο απεξάρτησης», πρόσθεσε. 

Ο Μελέτης Ηλίας κι η σύζυγός του Θέμις Βουτσινά έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια

Ο Μελέτης Ηλίας κι η σύζυγός του Θέμις Βουτσινά έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια, ο Μελέτης Ηλίας είπε: «Τα παραδείγματα που έχω να παραθέσω είναι πολύ σκληρά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ορίσουν τον εαυτό τους κι αν τους έβλεπες σε μια άλλη φάση της ζωής τους, δεν θα πίστευες ότι έφτασαν εκεί. Δε θέλει πολύ για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, όταν μπεις σε αυτόν τον δρόμο». 

Μελέτης Ηλίας: «Έγραψα τον γιο μου μπαλέτο. Σαφώς και υπάρχει ταμπού»

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Μελέτη Ηλία στον Fipster
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
 |
FIPSTER
