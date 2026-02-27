Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία

Στην υπέροχη Ιαπωνία ταξίδεψε πρόσφατα ο Σωτήρης Κοντιζάς με την οικογένειά του. Η Οσάκα, από την οποία και κατάγεται ο αγαπημένος σεφ, είναι μία όμορφη ιαπωνική πόλη, η οποία απέχει περίπου 500 έως 520 χιλιόμετρα (οδικώς) από το Τόκιο.

Ο κριτής του MasterChef μαζί με τη σύζυγό του Δέσποινα και τα τρία παιδιά τους, την Αριάννα - Τσιχίρο, τον Κένζι και την Ολίβια - Ιζούμι, επισκέφθηκε την οικογένειά του και μοιράστηκε με τους followers του μαγικές στιγμές από το ταξίδι του.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς με την οικογένειά του στην Ιαπωνία / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο Σωτήρης Κοντιζάς έχει διπλή καταγωγή, με τον πατέρα του να κατάγεται από την Ελλάδα και τη μητέρα του από την Ιαπωνία, ενώ γεννήθηκε στην Αθήνα. Έτσι, αυτό το ταξίδι ήταν μία ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσουν τα παιδιά του αγαπημένου chef-κριτή την κουλτούρα, αλλά και να δοκιμάσουν τη βαθιά γαστρονομική παράδοση για την οποία φημίζεται αυτή η ξεχωριστή χώρα.

Ωστόσο, δεν έμειναν μόνο στην Οσάκα, αλλά ο Σωτήρης Κοντιζάς μαζί με την οικογένειά του, επισκέφθηκαν και το Τόκιο, με το δημοφιλή σεφ να δημοσιεύει στιγμιότυπα από την περιήγησή τους από όλα τα μέρη που επισκέφθηκαν.

Δείτε τις δημοσιεύσεις του Σωτήρη Κοντιζά, από το ταξίδι του στην Ιαπωνία:

Φωτογραφίες: Instagram.com