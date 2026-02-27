Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok

Τα νέα στοιχεία που κινητοποίησαν τις γερμανικές αρχές

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έρευνα για την εξαφάνιση της Λόρας οδήγησε στην ενεργοποίηση των γερμανικών αρχών και στον εντοπισμό της στο Βερολίνο.
  • Βρέθηκαν στοιχεία από email που σχετίζονται με εγγραφή της Λόρας σε κοινότητα αναζήτησης πληροφοριών για προσωπικό ζήτημα.
  • Δημιούργησε λογαριασμό TikTok την ημέρα που ταξίδεψε στη Γερμανία, ακολουθώντας δύο άτομα που ζουν σε κοινόβιο.
  • Οι γερμανικές αρχές ανησύχησαν για την ασφάλεια της Λόρας και την τοποθέτησαν υπό προστασία.
  • Τα στοιχεία παραδόθηκαν στις αρχές, οδηγώντας στην επιτυχία της επιχείρησης εντοπισμού.

Κρίσιμα και άκρως ανησυχητικά στοιχεία έφερε στο φως η έρευνα για την εξαφάνιση της Λόρας, που οδήγησαν στην πιο ενεργή κινητοποίηση των γερμανικών αρχών και τελικά στον εντοπισμό της στο Βερολίνο

Εξαφάνιση Λόρα 4

Όπως είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έρευνα που διενήργησε η εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου για την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη οδήγησε σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Τα «μυστικά» που οδήγησαν τη Λόρα στη Γερμανία αναζητούν οι αρχές

Η κυρία Ιωάννου ακολουθήσε τη διαδρομή από το email στο οποίο στάλθηκαν τα εισιτήρια της Λόρας. Απ' αυτό το email εντοπίστηκαν δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο ήταν η εγγραφή σε μία πλατφόρμα που μπορεί να δικαιολογεί τον λόγο για τον οποίο έφυγε το παιδί από το σπίτι του. Όπως είπε η Κέλλυ Ιωάννου, είναι μία πλατφόρμα με πολύ συγκεκριμένο σκοπό, ένα φόρουμ, στο οποίο μπαίνουν άτομα για συγκεκριμένους λόγους. Πρόκειται για μια κοινότητα, στην οποία αναζητούν πληροφορίες για πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Εκεί η Λόρα, φέρεται να αναζητούσε πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές για ένα «προσωπικό της ζήτημα».

εξαφάνιση Λόρα 1

Σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε η Λόρα - Γιατί οι Γερμανοί την πήγαν σε δομή

Το δεύτερο στοιχείο της έρευνας ήταν ένας λογαριασμός που δημιουργήθηκε στο TikTok στις 8 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που πέταξε η Λόρα για Γερμανία. Το κορίτσι δημιούργησε ένα προφίλ με ψευδώνυμο, αλλά χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο λογαριασμό email και στη συνέχεια ακολούθησε δύο άτομα. 

«Μιλάμε για έναν λογαριασμό που δημιουργήθηκε 8 Ιανουαρίου, δεν τον ήξερε κανένας για να την ακολουθήσει, κι εκείνη με το που τον άνοιξε, ακολούθησε δύο συγκεκριμένα άτομα. Μπήκαμε λοιπόν στη συνέχεια να δούμε ποια είναι αυτά τα άτομα. Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης. Ζουν σχεδόν σε κοινόβιο. Είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, με καταγωγή από τη Γερμανία και την Ουκρανία», είπε η κ. Ιωάννου. 

Εξαφάνιση Λόρα 2

Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Τα στοιχεία αυτά παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές και τελικά η Λόρα εντοπίστηκε στην περιοχή, όπου υπάρχει το συγκεκριμένο κοινόβιο. 

Σύμφωνα μάλιστα με την Κέλλυ Ιωάννου, οι γερμανικές αρχές αντιλήφθηκαν από τα στοιχεία πως η Λόρα μπορεί να διατρέχει κάποιο κίνδυνο κι έτσι ενήργησε για να την εντοπίσει και να την θέσει υπό την προστασία των κοινωνικών δομών της χώρας. 

Εξαφάνιση Λόρα 3

Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο

«Αυτό που είδαμε εμείς σε σχέση με τα άτομα τα οποία ακολούθησε η Λόρα στο TikTok, έδειχνε στοιχεία επικινδυνότητας του πλαισίου. Δεν ξέρω κατά πόσο συμμετείχε και η ίδια η Λόρα σε όλο αυτό, θα φανεί. Από κει και πέρα εμείς κάναμε τη δουλειά μας, προωθήσαμε εκεί που έπρεπε να προωθηθούν τα αντίστοιχα αρχεία και ευτυχώς είχαμε αυτό το αποτέλεσμα για να διασφαλιστεί το παιδί πρώτα απ' όλα. Από κει και πέρα θα δούμε», είπε η κ. Ιωάννου.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΛΟΡΑ
 |
ΛΟΡΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
