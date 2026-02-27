Εξαφάνιση Λόρα: Τι έδειξε το mail της – Το κοινόβιο κι ο λογαριασμός TikTok

Κρίσιμα και άκρως ανησυχητικά στοιχεία έφερε στο φως η έρευνα για την εξαφάνιση της Λόρας, που οδήγησαν στην πιο ενεργή κινητοποίηση των γερμανικών αρχών και τελικά στον εντοπισμό της στο Βερολίνο.

Όπως είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» έρευνα που διενήργησε η εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου για την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη οδήγησε σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Η κυρία Ιωάννου ακολουθήσε τη διαδρομή από το email στο οποίο στάλθηκαν τα εισιτήρια της Λόρας. Απ' αυτό το email εντοπίστηκαν δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο ήταν η εγγραφή σε μία πλατφόρμα που μπορεί να δικαιολογεί τον λόγο για τον οποίο έφυγε το παιδί από το σπίτι του. Όπως είπε η Κέλλυ Ιωάννου, είναι μία πλατφόρμα με πολύ συγκεκριμένο σκοπό, ένα φόρουμ, στο οποίο μπαίνουν άτομα για συγκεκριμένους λόγους. Πρόκειται για μια κοινότητα, στην οποία αναζητούν πληροφορίες για πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Εκεί η Λόρα, φέρεται να αναζητούσε πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές για ένα «προσωπικό της ζήτημα».

Το δεύτερο στοιχείο της έρευνας ήταν ένας λογαριασμός που δημιουργήθηκε στο TikTok στις 8 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που πέταξε η Λόρα για Γερμανία. Το κορίτσι δημιούργησε ένα προφίλ με ψευδώνυμο, αλλά χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο λογαριασμό email και στη συνέχεια ακολούθησε δύο άτομα.

«Μιλάμε για έναν λογαριασμό που δημιουργήθηκε 8 Ιανουαρίου, δεν τον ήξερε κανένας για να την ακολουθήσει, κι εκείνη με το που τον άνοιξε, ακολούθησε δύο συγκεκριμένα άτομα. Μπήκαμε λοιπόν στη συνέχεια να δούμε ποια είναι αυτά τα άτομα. Πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης. Ζουν σχεδόν σε κοινόβιο. Είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, με καταγωγή από τη Γερμανία και την Ουκρανία», είπε η κ. Ιωάννου.

Τα στοιχεία αυτά παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές και τελικά η Λόρα εντοπίστηκε στην περιοχή, όπου υπάρχει το συγκεκριμένο κοινόβιο.

Σύμφωνα μάλιστα με την Κέλλυ Ιωάννου, οι γερμανικές αρχές αντιλήφθηκαν από τα στοιχεία πως η Λόρα μπορεί να διατρέχει κάποιο κίνδυνο κι έτσι ενήργησε για να την εντοπίσει και να την θέσει υπό την προστασία των κοινωνικών δομών της χώρας.

«Αυτό που είδαμε εμείς σε σχέση με τα άτομα τα οποία ακολούθησε η Λόρα στο TikTok, έδειχνε στοιχεία επικινδυνότητας του πλαισίου. Δεν ξέρω κατά πόσο συμμετείχε και η ίδια η Λόρα σε όλο αυτό, θα φανεί. Από κει και πέρα εμείς κάναμε τη δουλειά μας, προωθήσαμε εκεί που έπρεπε να προωθηθούν τα αντίστοιχα αρχεία και ευτυχώς είχαμε αυτό το αποτέλεσμα για να διασφαλιστεί το παιδί πρώτα απ' όλα. Από κει και πέρα θα δούμε», είπε η κ. Ιωάννου.