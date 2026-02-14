Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της 16χρονης Λόρας στο Βερολίνο, 9 Φεβρουαρίου.
  • Η Λόρα αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου και έχει ταξιδέψει στη Γερμανία.
  • Το κινητό της φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είναι η ίδια η Λόρα.
  • Η υπόθεση παρακολουθείται από ελληνικές και γερμανικές αρχές, καθώς και από την οργάνωση "Αγνοούμενα Παιδιά".
  • Η Λόρα χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένο e-mail και στοιχεία άλλου ατόμου για την έκδοση του εισιτηρίου.

Εντοπίστηκε σήμα στο Βερολίνο από το κινητό της 16χρονης Λόρας που αγνοείται εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν ευρωπαϊκής εντολής έρευνας που υπέγραψε ο αρμόδιος εισαγγελέας στην Ελλάδα το κινητό της Λόρας έδωσε στίγμα στις 9 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο.

Εξαφάνιση Λόρα: Γιατί δεν έχει καταχωρηθεί στη γερμανική λίστα αγνοούμενων

Όπως προκύπτει, η συσκευή της ανήλικης εντοπίστηκε ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το κινητό φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για την ίδια τη Λόρα.
Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο

Ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που εξαφανίστηκε η 16χρονη Λόρα από το σπίτι της στην Πάτρα. Το μόνο που είναι πλέον επιβεβαιωμένο είναι ότι το κορίτσι ταξίδεψε στη Γερμανία, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμα κανένα ίχνος της. 

Τόσο οι γονείς της, όσο και οι αρχές εκτιμούν ότι η Λόρα είχε βοήθεια τόσο κατά τη διάρκεια της οργάνωσης του σχεδίου διαφυγής της, όσο και τώρα που δε δίνει κανένα σημείο ζωής. 

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας

Το 16χρονο κορίτσι εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας και από τότε οι Αρχές την αναζητούν.

Η ανήλικη έφτασε στην Αθήνα, βρέθηκε στις περιοχές του Ζωγράφου και της Ομόνοιας και στη συνέχεια να αναχώρησε με πτήση για την Γερμανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, παρά το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί πως ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη, η ανήλικη δεν έχει καταχωρηθεί στη γερμανική βάση αγνοουμένων.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση παρακολουθείται από τις ελληνικές αρχές και τη γερμανική οργάνωση «Αγνοούμενα Παιδιά», ενώ εκτενή δημοσιεύματα έχουν φιλοξενηθεί και στον γερμανικό Τύπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένο e-mail και στοιχεία Ουκρανής ηθοποιού για την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου. Οι γερμανικές αρχές είχαν ενημερωθεί ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου από Έλληνες αστυνομικούς για την υπόθεση.

Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στη Γερμανία πριν από μία εβδομάδα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό της συνεχίζεται.

