Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι αγρότες: Νέα κινητοποίηση σήμερα πριν φύγουν

Η λεωφόρος Αμαλίας παραμένει κλειστή έως αυτή την ώρα

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα με 45 τρακτέρ και 2.500 διαδηλωτές.
  • Η λεωφόρος Αμαλίας παραμένει κλειστή λόγω της κινητοποίησης.
  • Οι αγρότες θα αναχωρήσουν το μεσημέρι του Σαββάτου, συνοδεία της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Κεντρικά αιτήματα περιλαμβάνουν μείωση κόστους παραγωγής και αναμόρφωση του ΕΛΓΑ για πλήρεις αποζημιώσεις.
  • Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση.

Στο Σύνταγμα διανυκτέρευσαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της χώρας, παρατάσσοντας περίπου 45 τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή.

Στο Σύνταγμα διανυκτερεύουν οι αγρότες - Δεκάδες τρακτέρ έξω από τη Βουλή

Η κινητοποίηση κορυφώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με περίπου 45 τρακτέρ και περισσότερους από 2.500 διαδηλωτές να συμμετέχουν.

Όσοι αγρότες δεν επέστρεψαν από χθες στους τόπους κατοικίας τους διανυκτέρευασαν στο κέντρο της Αθήνας, τόσο στο μπροστά από τη Βουλή όπου έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ όσο και σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής.

Η λεωφόρος Αμαλίας παραμένει κλειστή έως αυτή την ώρα.

Αγρότες: Νέα κινητοποίηση σήμερα και αναχώρηση των τρακτέρ το μεσημέρι

Οι αγρότες αναμένεται να ξεκινήσουν την αναχώρησή τους από το κέντρο της Αθήνας προς το μεσημέρι του Σαββάτου με τον ίδιο τρόπο που εισήλθαν, δηλαδή συνοδεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα μεριμνήσει για την ομαλή έξοδό τους από την πόλη.

Η κυκλοφορία στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να διακοπεί ξανά σταδιακά κατά τη νέα κινητοποίηση των αγροτών και στη συνέχεια για την αποχώρηση των τρακτέρ από την πρωτεύουσα.

Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι αγρότες: Νέα κινητοποίηση σήμερα πριν φύγουν

Φωτογραφία: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Αγρότες: Επιμένουν στα αιτήματά τους

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ξεκαθάρισαν ότι η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο τα βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Κεντρικά αιτήματα αποτελούν η μείωση του κόστους παραγωγής –με έμφαση στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων–, η διασφάλιση βιώσιμων τιμών πώλησης και η αναμόρφωση του πλαισίου του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% των ζημιών.

Ο Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας) τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη πολιτική βούληση, προειδοποιώντας πως «δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα» αν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις.

Οι αγρότες επιμένουν ότι, παρά τις εξαγγελίες περί μέτρων στήριξης –όπως ρυθμίσεις για το αγροτικό πετρέλαιο και το ρεύμα–, στην πράξη δεν έχουν δει ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινότητά τους.

 

