Χρηστίδου: «Όταν έχεις αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

Όσα είπε η παρουσιάστρια ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τον Άγιο Βαλεντίνο με χιούμορ και ευχές για γνωστά ζευγάρια της σόουμπιζ.
  • Δηλώνει ότι η αγάπη στη ζωή της δεν απαιτεί απαραίτητα έρωτα, νιώθοντας πλήρης με την οικογένειά της.
  • Η Χρηστίδου είναι σε καλή φάση προσωπικά και δεν σκοπεύει να εισάγει νέο σύντροφο στη ζωή των παιδιών της.
  • Αυτοπροσδιορίζεται ως συντηρητική σε νέες σχέσεις και δεν έχει σχέδιο για νέες γνωριμίες.
  • Η επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, είναι ανύπαρκτη και η σχέση τους παραμένει δύσκολη.

Με μια δόση ρομαντισμού, πολύ κόκκινο χρώμα και χιούμορ η Σίσσυ Χρηστίδου καλημέρισε το κοινό του Χαμογέλα και Πάλι! ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκάθαρη απάντησή της αν θα παντρευόταν ξανά!

Η παρουσιάστρια, αφού έστειλε τις ευχές της στα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ -όπως η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Ελένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο κι η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα- δεν παρέλειψε να «πειράξει» και τους συνεργάτες της, Νίκο Συρίγο και Κωνσταντίνο Βασάλο.

Η Σίσσυ Χρηστίδου προτιμάει την αγάπη από τον έρωτα!

Η Σίσσυ Χρηστίδου προτιμάει την αγάπη από τον έρωτα!

«Καλημέρα και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους να πούμε. Εδώ καρδούλες, καρδούλες, αγάπες, κόκκινα κραγιόν, είπαμε να το τιμήσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Καλά μη φανταστείτε, αλλά για τους υπόλοιπους. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Στον Μάκη και στην Ελένη, στον Μπισμπίκη και στη Βανδή, στην Αθηνά και στον Μπρούνο… Στον Νίκο φυσικά. Στον Κωνσταντίνο μας!», είπε αρχικά.

Σίσσυ Χρηστίδου: Υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, δεν είμαστε όλοι τυχεροί

«Το ζω όλο μόνη μου, χωρίς λόγο, αλλά δεν πειράζει... δεν πειράζει! Γιατί είναι η γιορτή της αγάπης παιδιά γενικά. Κι όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα. Έχεις αγάπη από πάρα πολλούς», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη της εκπομπής της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει ηρεμήσει μετά το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει ηρεμήσει μετά το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη

Με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις της, η παρουσιάστρια του Mega διατηρεί μια πολύ ξεκάθαρη και σταθερή στάση όσον αφορά στην προσωπική της ζωή. Συχνά δηλώνει ότι είναι σε μια πολύ καλή κι ήρεμη φάση, νιώθοντας «γεμάτη» και «πλήρης» με τη ζωή της όπως είναι τώρα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η οικογενειακή στιγμή με τον μπαμπά της

Έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η οικογένειά της (η ίδια κι οι δύο γιοι της Φίλιππος-Ραφαήλ και  Μιχαήλ-Άγγελος) είναι ολοκληρωμένη. Έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει πλάνο να ενταχθεί κάποιος νέος σύντροφος στην οικογενειακή τους εστία, καθώς θέλει να προστατεύσει την καθημερινότητα των παιδιών της.

Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως «συντηρητική» στο θέμα των νέων σχέσεων. Έχει αναφέρει ότι για να φτάσει ένας άνθρωπος να γνωρίσει τα παιδιά της, θα πρέπει να είναι μια εξαιρετικά σοβαρή απόφαση, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Η Σίσσυ Χρηστίδου παίρνει πολλή αγάπη από τους γιους της!

Μετά το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη και τις δικαστικές διαμάχες που ακολούθησαν, η επικοινωνία τους φαίνεται να είναι ανύπαρκτη. Η παρουσιάστρια έχει δηλώσει ότι η σχέση τους παραμένει δύσκολη κι ότι ο πρώην σύζυγός της είναι «εξαιρετικά θυμωμένος» μαζί της.

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 |
ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ
