Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους

Θέλετε να κάνετε το πιο όμορφο δώρο στον/στην σύντροφό σας; Δωρίστε του/της ένα ταξίδι στο εξωτερικό σε μαγευτικά μέρη, ιδανικά για ρομαντικές αποδράσεις για ζευγάρια και σίγουρα δε θα το μετανιώσετε!

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε κάποιους από τους πιο ρομαντικούς χειμερινούς προορισμούς στην Ευρώπη, για να ταξιδέψετε με το ταίρι σας και να μοιραστείτε μία αξέχαστη εμπειρία!

Οι πιο ρομαντικοί χειμερινοί προορισμοι στο εξωτερικό για ζευγάρια

Ταξίδι στη Βιέννη

Μία από τις top επιλογές για ένα ταξίδι στο εξωτερικό με το άλλο σας μισό, είναι η Βιέννη, αφού θεωρείται ένας από τους πιο ερωτικούς τόπους. Η μαγευτική πρωτεύουσα της Αυστρίας, είναι ένας ονειρεμένος προορισμός για ζευγάρια που αναζητούν μια ρομαντική απόδραση

Τη Βιέννη τη χαρακτηρίζουν τα πολυτελή ανάκτορα, η μπαρόκ αρχιτεκτονική και η πλούσια πολιτιστική ιστορία. Πρόκειται για μία πόλη που αποπνέει ερωτισμό, είτε κάνετε μια βόλτα στους διάσημους κήπους της είτε αποφασίσετε να απολαύσετε ένα δείπνο με το ταίρι σας υπό το φως των κεριών.

Ο ρομαντισμός σε αυτόν τον τόπο «ανθίζει» και το ταξίδι σας εκεί μεταμορφώνεται σε μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα.

Τι να κάνετε με το ταίρι σας στη Βιέννη

Η Βιέννη έχει έντονη σύγχρονη ζωή, αλλά και ξεχωριστό ερωτικό χαρακτήρα. Κάποιες από τις πιο ιδιαίτερες ρομαντικές δραστηριότητες για ζευγάρια είναι οι παρακάτω:

Κάντε μία ρομαντική κρουαζιέρα στον Δούναβη, βιώνοντας την ομορφιά της πόλης

Προγραμματίστε μία βόλτα με άμαξα fiaker στους ιστορικούς δρόμους της Βιέννης

Ταβέρνες Heuriger: Κάντε ένα ευχάριστο διάλειμμα με μία οινο-γευστική εμπειρία σε μια από τις παραδοσιακές Heuriger (ταβέρνες κρασιού) της Βιέννης, που ενδείκνυνται για μια ρομαντική βραδιά

Εξερευνήστε το MuseumsQuartier: Εάν είστε λάτρεις της σύγχρονης τέχνης, θα απολαύσετε μία επίσκεψή σας εκεί

Κάντε μία βόλτα στη Naschmarkt, τη διάσημη υπαίθρια αγορά της Βιέννης, γευτείτε γκουρμέ λιχουδιές και προμηθευτείτε με χειροποίητα προϊόντα.

Απόδραση με το ταίρι σας στη Βουδαπέστη

Βουδαπέστη... μία πόλη γεμάτη μαγεία και ομορφιά, που συγκαταλέγεται στις πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης! Χαρακτηρίζεται από πανέμορφες γέφυρες, καταπράσινα πάρκα και πανοραμικές θέες, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες για κάθε ζευγάρι.

Ένα ταξίδι στην πρωτέυουσα της Ουγγαρίας θα σας καταπλήξει. Κάποια από τα σημεία αναφοράς της, είναι η Γέφυρα των Αλυσίδων, ο Λόφος του Γκέλλερτ, το νησί της Μαργαρίτας, η Πλατεία των Ηρώων και το Πάρκο Városliget!

Τι να κάνετε με το ταίρι σας στη Βουδαπέστη

Αξιοποιήστε στο έπακρο όλες τις συμβουλές που σας δίνουμε, για να ζήσετε τη πιο ρομαντική ταξιδιωτική εμπειρία στη Βουδαπέστη;

Κάντε ένα ροναντικό περίπατο στη γέφυρα των αλυσίδων και απολαύστε τη μαγευτική θέα

Βγάλτε τις πιο αξέχαστες selfies θαυμάζοντας την ανεπανάληπτη πανοραμική θέα στο λόφο του Γκέλλερτ, που θα σας κόψει την ανάσα!

Κάντε μία βόλτα στο Νησί της Μαργαρίτας, ένας ακόμη παράδεισος για ερωτευμένα ζευγάρια

Συνδυάστε Ιστορία και φύση επισκέπτοντας την Πλατεία των Ηρώων και το Πάρκο Városliget

Ένα ιστορικό αξιοθέατο με μοναδική πανοραμική θέα, που σίγουρα πρέπει να δείτε από κοντά με το ταίρι σας είναι Ο Λόφος του Κάστρου

Αφεθείτε στη ρομαντική ατμόσφαιρα της πόλης και κάντε έναν περίπατο στις όχθες του Δούναβη. Μία εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε! Η διαδρομή ξεκινά από τη Γέφυρα των Αλυσίδων, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, και καταλήγει στη Γέφυρα της Ελευθερίας!

Ρομαντικές διακοπές στην Πράγα

Πρόκειται για έναν ονειρεμένο προορισμό για ζευγάρια που αναζητούν την τέλεια απόδραση! Η πρωτεύουσα της Τσεχίας υπόσχεται μία μαγική ατμόσφαιρα, είτε επιλέξετε να περιηγηθείτε στους λιθόστρωτους δρόμους της, είτε να επισκεφθείτε επιβλητικά κάστρα ή να απολαύσετε τζαζ μουσική σε ένα από τα jazz bar της πόλης.

Τη Πράγα τη χαρακτηρίζουν η καλά διατηρημένη μεσαιωνική αρχιτεκτονική και η ζωντανή πολιτιστική σκηνή και αποτελεί το τέλειο σκηνικό για ένα ρομαντικό ταξίδι. Η πόλη είναι ένα ζωντανό μουσείο, με Γοτθικά, Μπαρόκ και Αναγεννησιακά κτίρια σε κάθε γωνιά, που δημιουργούν ένα γραφικό σύνολο.

Η παραμυθένια ατμόσφαιρά της, γεμάτη με αρχαία κάστρα, δαιδαλώδη δρομάκια και ήρεμους περιπάτους δίπλα στο ποτάμι, την καθιστούν ιδανική επιλογή για ταξίδι για ζευγάρια. Η ιστορική γοητεία της πόλης συμπληρώνεται από μια έντονη νυχτερινή ζωή, με τζαζ μπαρ, ζεστά καφέ και εστιατόρια παγκοσμίου κλάσης.

Τι να κάνετε με το ταίρι σας στην Πράγα

Η Πράγα έχει μια ευρεία γκάμα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για ζευγάρια. Εδώ σας προτείνουμε τις κυριότερες:

Επισκεφθείτε το Κάστρο της Πράγας, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εκπληκτικά κάστρα στον κόσμο και θαυμάστε τους γοτθικούς πύργους του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Βίτου

Κάντε μία ρομαντική βόλτα α στη Γέφυρα του Καρόλου, η οποία είναι διακοσμημένη με μπαρόκ αγάλματα. Θα σας προσφέρει μαγευτική θέα στην πόλη, ειδικά κατά την ανατολή ή τη δύση του ήλιου

Περιηγηθείτε στην Παλιά Πόλη της Πράγας, η οποία αποτελείται από στενά δρομάκια, ιστορικά κτίρια με εξαιρετική αρχιτεκτονική και κρυφές αυλές. Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε το Αστρονομικό Ρολόι, να εξερευνήστε το Εβραϊκό Τετράγωνο και να απολαύσετε με το ταίρι σας έναν καφέ σε ένα από τα πολλά γοητευτικά καφέ.