Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Είχαν συνεργαστεί μαζί του για πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1

08.01.26 , 10:47
Πηγή: φωτογραφίες: NDP
Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος έφτασαν μαζί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη το πρωί της Πέμπτης.

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ

Τόσο η παρουσιάστρια, όσο και ο πρώην σύζυγός της, ισχυρός άνδρας των media είχαν συνεργαστεί μαζί του για πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος απαθανατίστηκαν από τα τηλεοπτικά συνεργεία κατά την είσοδό τους στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

«Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα» ανέφερε η Ελένη Μενεγάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1.

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Με αφορμή τη σημερινή τελετή, η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς: «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Γιάννης Λάτσιος - Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφία NDP

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Γιάννης Λάτσιος - Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
