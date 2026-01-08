Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος έφτασαν μαζί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη το πρωί της Πέμπτης.

Τόσο η παρουσιάστρια, όσο και ο πρώην σύζυγός της, ισχυρός άνδρας των media είχαν συνεργαστεί μαζί του για πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος απαθανατίστηκαν από τα τηλεοπτικά συνεργεία κατά την είσοδό τους στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

«Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα» ανέφερε η Ελένη Μενεγάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ANT1.

Με αφορμή τη σημερινή τελετή, η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς: «Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379 Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Τράπεζα: Alpha Bank ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962 Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Γιάννης Λάτσιος - Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφία NDP

Γιάννης Λάτσιος - Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ελένη Μενεγάκη / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ