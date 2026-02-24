MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

Η εβδομάδα ξεκίνησε δυναμικά στο MasterChef 10, με το Mystery Box να αναδεικνύει νικητή τον Πέτρο. Ωστόσο, μετά τα χαμόγελα και τα συγχαρητήρια, ήρθε η δύσκολη στιγμή: η διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων προς αποχώρηση για τη μπλε μπριγάδα.

Ο πρώτος υποψήφιος – Η απόφαση του αρχηγού

Όπως προβλέπει ο κανονισμός, ο αρχηγός της ομάδας έπρεπε να υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο. Ο Γιώργος είπε: «Μάριος».

MasterChef: Ο Μάριος φόρεσε για τέταρτη φορά τη μαύρη ποδιά

Έτσι, ο Μάριος κλήθηκε να βγάλει τη λευκή ποδιά και να φορέσει για τέταρτη φορά τη μαύρη.

«Τέταρτη φορά υποψήφιος, φοράω μαύρη ποδιά. Είτε χάσει είτε κερδίσει η ομάδα μου, θα κοιτάξω να κάνω το καλύτερο δυνατό για να μην υπάρξει πέμπτη φορά», δήλωσε.

Η κουβέντα γύρω από το όνομά του άναψε φωτιές. Κάποιοι τον χαρακτήρισαν «εύκολο στόχο», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν το βλέπω έτσι. Παιχνίδι είναι, παίζεις, χάνεις, κερδίζεις».

Άλλοι διαγωνιζόμενοι στάθηκαν πιο αυστηροί, σχολιάζοντας πως ο Μάριος «από την αρχή του διαγωνισμού δεν έχει δείξει κάτι παραπάνω από αυτό που έδειξε στις αρχές».

Η ψηφοφορία για τον δεύτερο υποψήφιο

Στη συνέχεια, η τύχη του δεύτερου υποψήφιου κρίθηκε μέσω ψηφοφορίας ανάμεσα στους ηττημένους της δοκιμασίας. Ο Γιώργος, αν και έχασε από τον Πέτρο, είχε ασυλία λόγω αρχηγίας και δεν μπορούσε να ψηφιστεί.

Ο Βασίλης συγκέντρωσε αρκετές ψήφους, με κάποιους να τον υπερασπίζονται λέγοντας πως «στο παρελθόν έχει βγάλει πάρα πολύ καλά πιάτα» και ότι «μια κακή μέρα δε σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να φύγει».

MasterChef: Η Φιλιώ φόρεσε τη μαύρη ποδιά

Τελικά, η Φιλιώ ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές ψήφους και αναδείχθηκε δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση.

«Περίμενα ότι θα με ψηφίσουν, αλλά αυτά που είπαν οι κριτές δεν νομίζω ότι ταίριαζαν και πολύ στην ψήφο», σχολίασε.

Παρ’ όλα αυτά, είπε με χιούμορ: «Μου πάει το μαύρο. Προσπάθησα, δικαίως τα παιδιά με ψήφισαν. Με κάνει πιο δυνατή όλο αυτό».



