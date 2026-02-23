Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο

Αυλαία στη σοκαριστική υπόθεση

Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (23/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 60χρονος παππούς καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη από το Εφετείο για τον βιασμό της 6 μηνών εγγονούλας του στη Μαγούλα.
  • Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί το καλοκαίρι του 2012 και αρχικά τρία άτομα είχαν αφεθεί ελεύθερα.
  • Ο πατέρας και ο παππούς είχαν αρχικά καταδικαστεί σε 18 χρόνια κάθειρξη, αλλά η υπόθεση επανεξετάστηκε.
  • Οι δικαστές δεν αναγνώρισαν ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.
  • Το κοριτσάκι σήμερα είναι 14 ετών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά τραύματα.

Έπεσε η αυλαία σε μια από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Ο παππούς που κατηγορήθηκε για τον βιασμό της μόλις έξι μηνών εγγονούλας του στη Μαγούλα, καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη και από το Εφετείο.

Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»

Ειδικότερα, στον 60χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 15 ετών, όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου. Το μωρό ήταν μόλις 6 μηνών. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. 

Η σοκαριστική υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι του 2012. Αρχικά, ενώ είχαν ασκηθεί διώξεις σε τρία άτομα για αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό, είχαν αφεθεί όλοι ελεύθεροι.

Ο φάκελος, ωστόσο, ξαναγύρισε στην εισαγγελία, και εκτός από τον παππού είχε κατηγορηθεί ο πατέρας αλλά και ο θείος του βρέφους. Ο θείος μετά την ανάκριση αφέθηκε ελεύθερος, ενώ πρωτόδικα πατέρας και παππούς τιμωρήθηκαν με 18 χρόνια κάθειρξη. Το κοριτσάκι σήμερα είναι 14 ετών και παλεύει με τα τραύματα του.

Ο παππούς του βρέφους δηλώνει αθώος και κατηγορεί την πρώην νύφη του.

 

