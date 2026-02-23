Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο

Έπεσε η αυλαία σε μια από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. Ο παππούς που κατηγορήθηκε για τον βιασμό της μόλις έξι μηνών εγγονούλας του στη Μαγούλα, καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη και από το Εφετείο.
Ειδικότερα, στον 60χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 15 ετών, όπως είπε η δικαστική συντάκτρια του Star Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου. Το μωρό ήταν μόλις 6 μηνών. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό.
Η σοκαριστική υπόθεση είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας το καλοκαίρι του 2012. Αρχικά, ενώ είχαν ασκηθεί διώξεις σε τρία άτομα για αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό, είχαν αφεθεί όλοι ελεύθεροι.
Ο φάκελος, ωστόσο, ξαναγύρισε στην εισαγγελία, και εκτός από τον παππού είχε κατηγορηθεί ο πατέρας αλλά και ο θείος του βρέφους. Ο θείος μετά την ανάκριση αφέθηκε ελεύθερος, ενώ πρωτόδικα πατέρας και παππούς τιμωρήθηκαν με 18 χρόνια κάθειρξη. Το κοριτσάκι σήμερα είναι 14 ετών και παλεύει με τα τραύματα του.
Ο παππούς του βρέφους δηλώνει αθώος και κατηγορεί την πρώην νύφη του.
