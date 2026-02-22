Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!

Νύφη με κόκκινη ανθοδέσμη και χαμόγελο ευτυχίας

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ο χορός του Ησαϊα των νεόνυμφων/ instagram Γιάννης Αϊβάζης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης παντρεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία.
  • Η τελετή ήταν γεμάτη συγκίνηση και ρομαντισμό, με καλεσμένους όπως ο Γιάννης Αϊβάζης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη.
  • Η νύφη φορούσε ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό και κρατούσε ανθοδέσμη σε βαθιές κόκκινες αποχρώσεις.
  • Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι Γιάννης και Ευγενία Φιλιππαίου.
  • Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, κάνοντας τη μέρα πιο σημαντική.

Μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής τους έζησαν η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης, οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και έντονα συναισθήματα.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου παντρεύτηκε τον Νίκο Κώτση


Το μυστήριο τελέστηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 στον Ιερός Ναός Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία, σε ένα σκηνικό που απέπνεε ρομαντισμό και κατάνυξη.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου

Ο στολισμός της εκκλησίας ήταν διακριτικός και κομψός, αφήνοντας την ατμόσφαιρα του χώρου και τη σημασία της στιγμής να πρωταγωνιστήσουν. Συγγενείς, στενοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού έδωσαν το «παρών», θέλοντας να μοιραστούν από κοντά τη χαρά τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αϊβάζης, η Ηλιάνα Μαυρομάτη και η Λίλα Καφαντάρη.

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου - Παντρεύεται τον Νίκο Κώτση

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία τηρώντας το έθιμο της μικρής καθυστέρησης, προκαλώντας ένα γλυκό σασπένς. Όταν εμφανίστηκε, όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της. Φορούσε ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό με λιτή γραμμή που αναδείκνυε τη φυσική της κομψότητα, ενώ το μακρύ πέπλο της έπεφτε απαλά στους ώμους της.

Στα χέρια της κρατούσε μια ανθοδέσμη σε βαθιές κόκκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια όμορφη αντίθεση με το λευκό του φορέματος. Το χαμόγελό της πρόδιδε τη συγκίνησή της, καθώς πλησίαζε τον μέλλοντα σύζυγό της.

Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της: Η Μπάγια Αντωνοπούλου νύφη!

Ο γαμπρός, κομψός με σκούρο κοστούμι και παπιγιόν, την υποδέχτηκε εμφανώς συγκινημένος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, οι δυο τους αντάλλασσαν τρυφερά βλέμματα, γεμάτα αγάπη και υπόσχεση για το κοινό τους μέλλον.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Γιάννης Φιλιππαίου και η Ευγενία Φιλιππαίου, οι οποίοι στάθηκαν διακριτικά αλλά ουσιαστικά στο πλευρό τους σε κάθε βήμα της τελετής.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είπε το «ναι»

Ιδιαίτερη νότα χαράς προσθέτει το γεγονός ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, κάνοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο συμβολική και σημαντική. Άλλωστε, η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα των γενεθλίων της δημοσιογράφου, σε μια κίνηση γεμάτη ρομαντισμό και βαθύ συναίσθημα.
 

