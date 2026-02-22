Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!

Μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής τους έζησαν η δημοσιογράφος Μπάγια Αντωνοπούλου και ο επιχειρηματίας Νίκος Κώτσης, οι οποίοι ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και έντονα συναισθήματα.



Το μυστήριο τελέστηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 στον Ιερός Ναός Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία, σε ένα σκηνικό που απέπνεε ρομαντισμό και κατάνυξη.

Ο στολισμός της εκκλησίας ήταν διακριτικός και κομψός, αφήνοντας την ατμόσφαιρα του χώρου και τη σημασία της στιγμής να πρωταγωνιστήσουν. Συγγενείς, στενοί φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού έδωσαν το «παρών», θέλοντας να μοιραστούν από κοντά τη χαρά τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αϊβάζης, η Ηλιάνα Μαυρομάτη και η Λίλα Καφαντάρη.

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία τηρώντας το έθιμο της μικρής καθυστέρησης, προκαλώντας ένα γλυκό σασπένς. Όταν εμφανίστηκε, όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της. Φορούσε ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό με λιτή γραμμή που αναδείκνυε τη φυσική της κομψότητα, ενώ το μακρύ πέπλο της έπεφτε απαλά στους ώμους της.

Στα χέρια της κρατούσε μια ανθοδέσμη σε βαθιές κόκκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια όμορφη αντίθεση με το λευκό του φορέματος. Το χαμόγελό της πρόδιδε τη συγκίνησή της, καθώς πλησίαζε τον μέλλοντα σύζυγό της.

Ο γαμπρός, κομψός με σκούρο κοστούμι και παπιγιόν, την υποδέχτηκε εμφανώς συγκινημένος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, οι δυο τους αντάλλασσαν τρυφερά βλέμματα, γεμάτα αγάπη και υπόσχεση για το κοινό τους μέλλον.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Γιάννης Φιλιππαίου και η Ευγενία Φιλιππαίου, οι οποίοι στάθηκαν διακριτικά αλλά ουσιαστικά στο πλευρό τους σε κάθε βήμα της τελετής.

Ιδιαίτερη νότα χαράς προσθέτει το γεγονός ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, κάνοντας τη συγκεκριμένη ημέρα ακόμη πιο συμβολική και σημαντική. Άλλωστε, η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα των γενεθλίων της δημοσιογράφου, σε μια κίνηση γεμάτη ρομαντισμό και βαθύ συναίσθημα.

