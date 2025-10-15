Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο σύντροφός της Νίκος Κώτσης της έκανε πρόταση γάμου

Πρόταση γάμου στα γενέθλιά της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής της έζησε στα φετινά της γενέθλια η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η ερωτική εξομολόγηση στον άνδρα που της άλλαξε τη ζωή

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως η ημέρα αυτή θα μετατρεπόταν σε ένα αληθινό παραμύθι, αφού ο σύντροφός της, Νίκος Κώτσης, της έκανε πρόταση γάμου, αιφνιδιάζοντάς την με τον πιο γλυκό και ρομαντικό τρόπο.

Μπάγια Αντωνοπούλου: «Θα ήθελα παιδιά» - Το παράπονο του συντρόφου της

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και φυσικά απάντησε καταφατικά στο μεγάλο ερώτημα, λέγοντας με ένα πλατύ χαμόγελο και καρδιά γεμάτη αγάπη το «Yes, I do».

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε λίγο αργότερα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της πρόσφερε ο αγαπημένος της.

Η Μπάγια και ο Νίκος είναι μαζί σχεδόν τρία χρόνια και όπως όλα δείχνουν, η σχέση τους ωρίμασε και δυνάμωσε μέσα στον χρόνο, φτάνοντας πλέον στο επόμενο, πιο σημαντικό βήμα, τον αρραβώνα τους και τον κοινό σχεδιασμό για ένα μέλλον μαζί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η δημοσιογράφος περιέγραψε τα συναισθήματά της με λόγια γεμάτα  αγάπη, γράφοντας γι' αυτή την ξεχωριστή μέρα.

«–Δεν πιστεύω στα παραμύθια –Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… 12/10/2025. Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα! Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do!», έγραψε χαρακτηριστικά, αποσπώντας χιλιάδες ευχές και σχόλια αγάπης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές.

 

Σε παλαιότερη ανάρτησή της η Μπάγια είχε μιλήσει με λόγια αγάπης και θαυμασμού για τον άνδρα που της άλλαξε τη ζωή: «2 χρόνια μαζί. Ο άνθρωπος μου, ο σύντροφος μου, ο κολλητός μου, ο άντρας μου. Σ’ αγαπώ @kotsisnikos! Σε ευχαριστώ που με αγαπάς γι αυτό που είμαι. Στα καλύτερα που έρχονται αλάνι μου. ΥΓ: Η τελευταία φωτό είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και ο ΑΝΤΡΑΣ αυτός άλλαξε η ζωή μου…»

 Όλα δείχνουν πως η Μπάγια Αντωνοπούλου βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της  και τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά τους

ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
 |
ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
