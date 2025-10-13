Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ είναι πλέον παντρεμένοι! Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια λιτή και ρομαντική τελετή στο Δημαρχείο του Τέξας.

Οι δυο τους αποφάσισαν να παντρευτούν και να «κλεφτούν» όπως είπε η ίδια! Θέλησαν να κρατήσουν το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας τις πρώτες τους στιγμές ως παντρεμένο ζευγάρι.

Το μεσημέρι της Κυριακής η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο είχε τραβήξει λίγες ώρες πριν τον πολιτικό της γάμο. Για πρώτη φορά, μίλησε δημόσια για τη σημαντική αυτή στιγμή στη ζωή της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες και συναισθήματα.

«Γεια σου TikTok! Παντρεύομαι! Στις 10 Οκτωβρίου, 10/10. Ο Jake και εγώ θα πάμε στο Δημαρχείο και θα παντρευτούμε. Έχω τις βέρες, δεν είμαι σίγουρη τι να πω αυτή τη στιγμή… Θα κάνω τον γάμο μου κανονικά το επόμενο καλοκαίρι, αλλά τώρα θα κλεφτούμε. Κανένας δεν το ξέρει ότι θα πάμε, κανείς δε θα έρθει μαζί μας. Σε αυτό το μέρος δε χρειάζονται μάρτυρες», ανέφερε αρχικά η Αμαλία Κωστοπούλου.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έλαμπε από ευτυχία, επιλέγοντας για την περίσταση ένα απλό, αλλά κομψό outfit.

Όπως αποκάλυψε, το σακάκι που φόρεσε ήταν δανεικό από τη γιαγιά της, θέλοντας έτσι να τιμήσει την οικογένειά της αλλά και να ακολουθήσει την αμερικανική παράδοση.

«Στην Αμερική οι νύφες πρέπει να έχουν κάτι δανεικό, κάτι καινούργιο και κάτι μπλε», εξήγησε, αποκαλύπτοντας ότι κράτησε μια μπλε τσάντα και φόρεσε ένα ολοκαίνουργιο βέλο στα μαλλιά της.

Αμαλία Κωστοπούλου: Τι φόρεσε στον πολιτικό γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ

Η Αμαλία, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για το πώς αντιμετωπίζεται ο γάμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τη δική τους απόφαση να αρκεστούν σε πολιτική τελετή.

Σε ερώτηση που της έγινε αν συνηθίζεται στην Αμερική να γίνονται και πολιτικοί και θρησκευτικοί γάμοι, απάντησε με ειλικρίνεια:

«Δεν μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικό γάμο γιατί εγώ είμαι Χριστιανή κι ο Jake είναι Εβραίος. Αλλά ναι, συνηθίζεται και γενικότερα».

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο επιχειρηματίας σχεδιάζουν, όπως είπε η ίδια, να πραγματοποιήσουν τον κανονικό τους γάμο το ερχόμενο καλοκαίρι, πιθανότατα με την οικογένεια και τους φίλους τους παρόντες. Μέχρι τότε, το ζευγάρι απολαμβάνει την καθημερινότητά του στο Τέξας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γεμάτο αγάπη και χαρά.

Ο «μυστικός» γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου έγινε αμέσως viral, με τους διαδικτυακούς της φίλους να στέλνουν δεκάδες ευχές και μηνύματα αγάπης κάτω από το βίντεό της στο TikTok, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές.

Το ζευγάρι γιόρτασε το χαρμόσυνο γεγονός με ένα ρομαντικό δείπνο. Στα social media μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά, όπου στο τραπέζι υπήρχαν ροδοπέταλα, σαμπάνια και μια κάρτα που έγραφε «Συγχαρητήρια», αφιερωμένη στους νεόνυμφους.