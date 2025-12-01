Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και χιόνια

Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό σχηματίζεται στις βόρειες ακτές της Αφρικής και κινείται ανατολικά, προαναγγέλλοντας το τέλος της σύντομης περιόδου καλοκαιρίας που θα επικρατήσει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας, με ένταση αντίστοιχη της πρόσφατης «Adel», που άφησε πίσω της σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας.

«H κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από την Τετάρτη, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται πρώτη στη ζώνη κινδύνου. Οι προβλέψεις δείχνουν φαινόμενα αντίστοιχης έντασης με την πρόσφατη κακοκαιρία Adel, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για νέα προβλήματα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, καθώς και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Από την Πέμπτη, ο άστατος καιρός θα επεκταθεί και ανατολικότερα, με τους χάρτες να αποτυπώνουν εκτεταμένες περιοχές έντονων φαινομένων. H εικόνα θυμίζει το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, με τη Δυτική Ελλάδα να δέχεται πρώτη το μεγαλύτερο μέρος της καταιγίδας: ισχυρές βροχές, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πολύ δυνατούς ανέμους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρουσάκης και συνέχισε: 

«Καθώς το σύστημα μετακινείται ανατολικά, θα δημιουργηθούν μετεωρολογικές συγκλίσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν τα φαινόμενα πάνω από την Ανατολική και Νότια Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και τα παραλιακά τμήματα της Πελοποννήσου. Ουσιαστικά, μεγάλο μέρος της χώρας θα επηρεαστεί, όχι μόνο τα δυτικά τμήματα».

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Αυτές οι συνθήκες αναμένεται να βοηθήσουν τα χιονοδρομικά κέντρα να προετοιμαστούν για τη λειτουργία τους ενόψει των γιορτών! «Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές χιονοπτώσεις στα ψηλότερα βουνά. Τα χιονοδρομικά κέντρα αναμένεται επιτέλους να λάβουν επαρκή ποσότητα χιονιού, γεγονός που δημιουργεί προοπτική να λειτουργήσουν κανονικά την περίοδο των Χριστουγέννων», κατέληξε. 

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 1/12

Σήμερα Δευτέρα 1/12 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα θαλάσσια 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. από το βράδυ νότιοι νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
