Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Cyber Monday έρχεται αύριο, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, και μαζί της φέρνει διαδικτυακές προσφορές και εκπτώσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί και ενώσεις καταναλωτών στην Ελλάδα, υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» που μπορούν να κρύβουν οικονομικές παγίδες.
Η Cyber Monday λαμβάνει χώρα τη Δευτέρα μετά την Black Friday. Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» υπενθυμίζει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η καταναλωτική κίνηση αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Ακολουθούν τα σημεία‑κλειδιά που πρέπει να έχετε υπόψην πριν προβείτε σε αγορά:
- Επαλήθευση εκπτώσεων και τιμής — Πριν «τσιμπήσετε» από τη μείωση τιμής, συγκρίνετε την προσφορά με την κανονική τιμή που είχε το προϊόν το προηγούμενο διάστημα. Συχνά οι «εκπτώσεις» είναι πλασματικές.
- Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος - Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.
- Φήμη και αξιοπιστία του e‑shop — Προτιμήστε καταστήματα με σταθερή παρουσία στην αγορά, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θετικές κριτικές από άλλους αγοραστές. Αποφύγετε αγορές από «αγνώστους» ή links που βρήκατε μόνο σε social media.
- Διαφάνεια στο κόστος — Βεβαιωθείτε ότι η τιμή που βλέπετε περιλαμβάνει φόρους, έξοδα αποστολής και τυχόν πρόσθετα κόστη (μεταφορικά, δασμοί, αντικαταβολές).
- Διαθεσιμότητα & κόστος αποστολής / χρόνο παράδοσης — Πολύ φθηνά προϊόντα με μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση ίσως δεν συμφέρουν, ειδικά αν τα χρειάζεστε άμεσα.
- Ασφάλεια στις πληρωμές — Προτιμήστε μεθόδους που προσφέρουν προστασία καταναλωτή (πιστωτικές κάρτες, επίσημες πλατφόρμες συναλλαγών), και βεβαιωθείτε ότι το site έχει «https» και πιστοποιητικό ασφαλείας.
Προσοχή σε πιθανές παγίδες
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν στους καταναλωτές τα ακόλουθα:
- Έλεγχος της προηγούμενης τιμής - Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.
- Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής - Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.
- Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής - Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https - πιστοποιητικό SSL).
- Αξιοπιστία καταστήματος - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.
- Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς - Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.
- Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων - Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.
