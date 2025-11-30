Cyber Monday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Cyber Monday έρχεται αύριο, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, και μαζί της φέρνει διαδικτυακές προσφορές και εκπτώσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί και ενώσεις καταναλωτών στην Ελλάδα, υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» που μπορούν να κρύβουν οικονομικές παγίδες.

Η Cyber Monday λαμβάνει χώρα τη Δευτέρα μετά την Black Friday. Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» υπενθυμίζει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να ενημερώνονται σωστά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η καταναλωτική κίνηση αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.



Ακολουθούν τα σημεία‑κλειδιά που πρέπει να έχετε υπόψην πριν προβείτε σε αγορά:

Επαλήθευση εκπτώσεων και τιμής — Πριν «τσιμπήσετε» από τη μείωση τιμής, συγκρίνετε την προσφορά με την κανονική τιμή που είχε το προϊόν το προηγούμενο διάστημα. Συχνά οι «εκπτώσεις» είναι πλασματικές.

— Πριν «τσιμπήσετε» από τη μείωση τιμής, συγκρίνετε την προσφορά με την κανονική τιμή που είχε το προϊόν το προηγούμενο διάστημα. Συχνά οι «εκπτώσεις» είναι πλασματικές. Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος - Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.

- Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. Φήμη και αξιοπιστία του e‑shop — Προτιμήστε καταστήματα με σταθερή παρουσία στην αγορά, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θετικές κριτικές από άλλους αγοραστές. Αποφύγετε αγορές από «αγνώστους» ή links που βρήκατε μόνο σε social media.

— Προτιμήστε καταστήματα με σταθερή παρουσία στην αγορά, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θετικές κριτικές από άλλους αγοραστές. Αποφύγετε αγορές από «αγνώστους» ή links που βρήκατε μόνο σε social media. Διαφάνεια στο κόστος — Βεβαιωθείτε ότι η τιμή που βλέπετε περιλαμβάνει φόρους, έξοδα αποστολής και τυχόν πρόσθετα κόστη (μεταφορικά, δασμοί, αντικαταβολές).

— Βεβαιωθείτε ότι η τιμή που βλέπετε περιλαμβάνει φόρους, έξοδα αποστολής και τυχόν πρόσθετα κόστη (μεταφορικά, δασμοί, αντικαταβολές). Διαθεσιμότητα & κόστος αποστολής / χρόνο παράδοσης — Πολύ φθηνά προϊόντα με μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση ίσως δεν συμφέρουν, ειδικά αν τα χρειάζεστε άμεσα.

— Πολύ φθηνά προϊόντα με μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση ίσως δεν συμφέρουν, ειδικά αν τα χρειάζεστε άμεσα. Ασφάλεια στις πληρωμές — Προτιμήστε μεθόδους που προσφέρουν προστασία καταναλωτή (πιστωτικές κάρτες, επίσημες πλατφόρμες συναλλαγών), και βεβαιωθείτε ότι το site έχει «https» και πιστοποιητικό ασφαλείας.

Προσοχή σε πιθανές παγίδες

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν στους καταναλωτές τα ακόλουθα:

Έλεγχος της προηγούμενης τιμής - Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.

- Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές. Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής - Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

- Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών. Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής - Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https - πιστοποιητικό SSL).

- Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https - πιστοποιητικό SSL). Αξιοπιστία καταστήματος - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες. Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς - Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.

- Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε. Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων - Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.