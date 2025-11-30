Ford Mustang Dark Horse: Ποιος διάσημος παρουσιαστής την απέκτησε

Με αγωνιστικές προδιαγραφές

Πρώτη Δημοσίευση: 26.11.25, 18:07
Ford Mustang Dark Horse: Ποιος διάσημος παρουσιαστής την απέκτησε
Ο πρώην συμπαρουσιαστής του Top Gear και συνδημιουργός του The Grand Tour Richard Hammond αποκάλυψε ότι απέκτησε πρόσφατα την δική του Mustang Dark Horse - και μάλιστα εκείνη που οδήγησε για τις ανάγκες των γυρισμάτων του DriveTribe.«Πάντα λάτρευα την Mustang. Αλλά αυτή είναι πραγματικά κάτι εντελώς διαφορετικό», δήλωσε με ενθουσιασμό ο Βρετανός παρουσιαστής.

Mustang Dark Horse: Ποιος διάσημος παρουσιαστής την απέκτησε

Η σχέση του Richard Hammond με την Mustang δεν είναι νέα. Ο ίδιος έχει ακόμα και σήμερα στην κατοχή του μια 390 GT του ‘69, χρονιά που η ταινία Bullit καθήλωσε με πρωταγωνιστή το αμερικάνικο pony της Ford τους ανά τον κόσμο θεατές στη μεγάλη οθόνη.

Ford Mustang Dark Horse: Αδρεναλίνη με υπογραφή Mustang

Η νέα Ford Mustang Dark Horse είναι η πλέον κατάλληλη Mustang μαζικής παραγωγής για χρήση σε πίστα και την ίδια στιγμή ένα μοναδικό στο είδους του σπορ κουπέ μοντέλο, το οποίο τροφοδοτείται από μια ισχυρότερη έκδοση του μοναδικού 5.0L V8 κινητήρα Coyote της Ford, με νέους εκκεντροφόρους και μοναδικές ρυθμίσεις. Ο σχεδιασμός του συστήματος εισαγωγής αέρα με δύο πεταλούδες γκαζιού επιτρέπει σε διπλάσιες ποσότητες φρέσκου αέρα να εισέρχονται στον κινητήρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση 454 ίππων και ροπή 540 Nm.

Mustang Dark Horse: Ποιος διάσημος παρουσιαστής την απέκτησε

Ο κορυφαίος αυτός κινητήρας συνδυάζεται στάνταρ με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων της TREMEC με επιλογέα από τιτάνιο που έχει κατασκευαστεί μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης ή εναλλακτικά με το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της Ford, με χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα συνοδεύονται με σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στην καμπίνα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζουν τη θέση της ως το πιο «προσηλωμένο» όχημα ευρείας παραγωγής της Ford Mustang έβδομης γενιάς για χρήση σε πίστα.

