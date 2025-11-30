Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί περιστέρια ως κατασκόπους

Ελέγχει τα πτηνά με εμφυτεύματα στον εγκέφαλο

Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία διεισδύει ολοένα και βαθύτερα στο σώμα και τη συνείδηση, η Ρωσία φαίνεται να κάνει ένα ακόμη άλμα.

Σύμφωνα με τη Daily mail τα περιστέρια, σύμβολα ειρήνης και αστικότητας, μετατρέπονται σε βιολογικά drones, ελεγχόμενα εξ αποστάσεως μέσω εγκεφαλικών εμφυτευμάτων.

Πρόκειται για ένα σενάριο που μοιάζει βγαλμένο από δυστοπική επιστημονική φαντασία, αλλά σύμφωνα με ρωσική εταιρεία νευροτεχνολογίας, αποτελεί ήδη πραγματικότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
 |
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ
 |
NEWPOST
