Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης

Το τέλειο έγκλημα προσπάθησε να οργανώσει η 46χρονη, η οποία δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.

Μετά τη στυγερή δολοφονία, η δράστις θέλησε να καλύψει τα ίχνη της και να δημιουργήσει ένα άλλοθι για να μη στρέψει πάνω της τις υποψίες. Γι’ αυτό έστελνε μηνύματα στο κινητό του θύματος, γράφοντάς της «μαμά τι κάνεις; Πού είσαι;».

Όπως μετέδωσε το Mega τα μηνύματα αυτά εστάλησαν λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, με απίστευτη κυνικότητα της έγραφε: «Μαμά, καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, δύο κλήσεις στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης από το κινητό της 46χρονης. Οι κλήσεις αυτές φέρονται να έγιναν το μεσημέρι και στη συνέχεια, όταν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας άρχισαν να ανησυχούν που η ηλικιωμένη δεν απαντούσε, πήγε μαζί με την αδελφή του συζύγου της στο σπίτι της 75χρονης και τη βρήκαν νεκρή.

Σαλαμίνα: Η περίεργη συμπεριφορά της 46χρονης μετά τη δολοφονία

Μετά τη δολοφονία της 75χρονης, η 46χρονη νύφη της ήταν αρκετά ανήσυχη και η συμπεριφορά της ήταν περίεργη.

«Ήμουν από τους πρώτους μαζί με την αδερφή σου που μπήκαμε στο σπίτι της μαμάς. Αν βρεθούν τα αποτυπώματά μου μέσα, θα με μπλέξουν. Φοβάμαι ότι θα με μπλέξουν», φέρεται να έλεγε με αγωνία σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον σύζυγό της και γιο του θύματος.

Εκείνος πάλι, χωρίς να έχει καταλάβει κάτι την καθησύχαζε, λέγοντάς της να μην ανησυχεί, καθώς πήγαιναν στο σπίτι της μητέρας του συχνά για να την επισκεφθούν και να τη φροντίσουν, αφού αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Μια παρόμοια αγωνιώδη τηλεφωνική συζήτηση είχε η 46χρονη με τον σύζυγό της και λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της άτυχης ηλικιωμένης. Κατά την κατάθεσή της στους αστυνομικούς φέρεται να τους είπε ότι είχε πιάσει κάποια πράγματα στο σπίτι του θύματος, όπως μια τσάντα που είχε βρει πάνω στο κρεβάτι, την οποία και πέταξε κάτω.

Συγκεκριμένα στην κατάθεσή της στις 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της 75χρονης, η 46χρονη φέρεται να είπε:

«Είμαι ταραγμένη και συγκλονισμένη. Έστειλα μήνυμα στην πεθερά μου το πρωί, μια καλημέρα. Δε μου απάντησε και μου φάνηκε περίεργο, αν και γενικά αργούσε να μας απαντήσει. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκα για το αν έχει συμβεί κάτι. Φθάσαμε με την κόρη της στις 18:00 στο σπίτι. Υπήρχε αναστάτωση. Θυμάμαι ότι έπιασα κάποια πράγματα. Τρόμαξα και πανικοβλήθηκα. Είδα μια τσάντα πάνω στο κρεβάτι και την πέταξα κάτω. Δεν ξέρω τι είχε μέσα».

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η κατηγορούμενη θυμήθηκε ότι είχε πιάσει τη συγκεκριμένη τσάντα μετά τη δολοφονία της πεθεράς της, στο πλαίσιο της αναζήτησης των χρημάτων και προσπάθησε να δικαιολογήσει την εύρεση αποτυπωμάτων και DNA πάνω της.

Τη Δευτέρα, πριν ομολογήσει η 46χρονη, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά η έρευνα δεν προχώρησε, καθώς η γυναίκα ομολόγησε το έγκλημά της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ίδιος της ο σύζυγος τις τελευταίες μέρες άρχισε να την υποψιάζεται, καθώς η 46χρονη επέμενε να του λέει με πρωτοφανή αγωνία ότι «οι αστυνομικοί από στιγμή σε στιγμή θα μας μπλέξουν οικογενειακώς στη δολοφονία».

Σαλαμίνα: Τα λάθη της 46χρονης

Τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης οδήγησαν στην ταυτοποίησή της.

Το σημαντικότερο ήταν ότι μπορεί να απενεργοποίησε την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης μέσω εφαρμογής από το κινητό της, αλλά άφησε ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα, καθώς η 46χρονη φορούσε μπλουζάκι με κουκούλα και μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της. Το θύμα νόμιζε ότι είχε απέναντί της άνδρα, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι φοβήθηκε πως την αναγνώρισε και γι’ αυτό την μαχαίρωσε.

Επιπλέον η δράστις χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του πατέρα της, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες στους δρόμους κοντά στο σπίτι της ηλικιωμένης να απομακρύνεται μετά τη δολοφονία.

Τέλος, αν και φρόντισε να καθαρίσει το αυτοκίνητο, δεν το έκανε επιμελώς, με αποτέλεσμα να βρεθούν ίχνη αίματος της 75χρονης στον λεβιέ ταχυτήτων.

Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις κι άσε με να ζήσω»

Η 46χρονη επί 40 λεπτά βρισκόταν μέσα στο σπίτι της πεθεράς της και τη βασάνιζε. Στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχει στα χέρια της η αστυνομία ακούγεται η 75χρονη να παρακαλεί για τη ζωή της.

Υπό το βάρος των "ψιθυριστών" πιέσεων για χρήματα από την 46χρονη, η ηλικιωμένη ακούγεται να λέει: «Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα (εννοεί τα χρήματα), πάρτη και φύγε παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;».

46χρονη: Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά

75χρονη: Σε παρακαλώ αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό

46χρονη: Πού είναι τα λεφτά;

75χρονη: Σε παρακαλώ αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω.

Σαλαμίνα: Πιθανόν να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν οι συνήγοροι της 46χρονης να ζητήσουν ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ήδη υπάρχει αναφορά από πλευράς της κατηγορουμένης ότι σε ηλικία 15 ετών είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο με κρίσεις πανικού και βαριά κατάθλιψη, με την οποία φέρεται να διαγνώσθηκε και στην ηλικία των 30 ετών.

Τα στελέχη πάντως του Ανθρωποκτονιών δε φαίνεται να διέκριναν αυτά τα ψυχιατρικά προβλήματα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μόλις την προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ξεκίνησε να περιγράφει αναλυτικά- έχοντας πλήρη διαύγεια-, το χρονικό του τόσο ειδεχθούς εγκλήματος που διέπραξε.

Σαλαμίνα: Πού πήγαν τα χρήματα

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα είναι πού πήγαν οι 10.000 ευρώ που είχε δώσει η 75χρονη στον γιο της και στη νύφη της για να της τα φυλάξουν.

Ο γιος της ηλικιωμένης κατάφερε να συγκεντρώσει 8.000 ευρώ, τα οποία κι έδωσε πίσω στη μητέρα του, όμως τον τελευταίο μήνα, όπως φέρεται να είπε η 46χρονη, η πεθερά της, τους ασκούσε πιέσεις για να της επιστρέψουν και τις άλλες 2.000 ευρώ.

Ο γιος κατάφερε να συγκεντρώσει άλλα 1.100 ευρώ, τα οποία όμως η κατηγορούμενη τα έπαιξε στον τζόγο κι έτσι άρχισε να καταστρώνει το σχέδιό της. Δηλαδή να ληστέψει την ηλικιωμένη για να καλύψει τα χρήματα που έχασε στον τζόγο.

Πάντως η 46χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάφερε να πάρει χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Όμως οι Αρχές δεν το πιστεύουν αυτό για δύο λόγους. Πρώτον γιατί στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της, εντοπίστηκαν κοσμήματα, που αναγνωρίστηκαν από την κόρη πως ήταν της μητέρας της.

Το ζευγάρι είχε ήδη επιστρέψει 8.000 ευρώ στην άτυχη ηλικιωμένη και αυτά τα χρήματα δεν βρέθηκαν στο σπίτι της ποτέ.

Ως προς αυτό, η κατηγορούμενη απάντησε ότι η ηλικιωμένη βοηθούσε οικονομικά και την κόρη της, οι αστυνομικοί ωστόσο πιστεύουν ότι κατάφερε να αφαιρέσει τουλάχιστον κάποιο μέρος από αυτά τα χρήματα, με δεδομένο ότι κατάφερε να βρει και να αφαιρέσει τα κοσμήματα και ίσως πρόλαβε αυτόν τον σχεδόν μήνα που μεσολάβησε έως την σύλληψή της να τα παίξει και αυτά στον τζόγο.

Από την έρευνα δεν προέκυψε τυχόν συνεργός και εκτιμάται πως έδρασε μόνη της.