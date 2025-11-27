Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!

Το catwalk της μικρής που έκλεψε τις εντυπώσεις

Οικογενειακή εμφάνιση στο MadWalk
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, η σκηνή του MadWalk 2025 γέμισε με γιορτινή ατμόσφαιρα χάρη στην Ήβη Αδάμου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια επέλεξε να ερμηνεύσει γνωστές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, προσδίδοντας μια ζεστή, εορταστική νότα στη διοργάνωση, αλλά η εμφάνισή της είχε και μια ξεχωριστή πινελιά: τη συμμετοχή της 7χρονης κόρης της, Ανατολής – Νεφέλης.

Πρώτη μερα στο σχολείο για την 7χρονη Νεφέλη - Ανατολή

Μητέρα και κόρη αντάλλαξαν μια συγκινητική στιγμή επί σκηνής, με την Ήβη να της δίνει ένα τρυφερό φιλί μπροστά στα φώτα και το κοινό, χαρίζοντας μια εικόνα γεμάτη αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά. Η στιγμή αυτή ήταν η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο MadWalk και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

MadWalk 2025: Όλες οι λαμπερές εμφανίσεις στο red carpet

Η εμφάνιση της Ήβης έγινε για λογαριασμό του brand 5226 by Celia Kritharioti, και η τραγουδίστρια παρουσίασε ένα πλήρως εορταστικό performance, ερμηνεύοντας το γνωστό «Last Christmas». Το σόου πλαισιώθηκε από παιδιά που φορούσαν δημιουργίες του παιδικού brand, ενώ στο τέλος της εμφάνισης περπάτησε στη σκηνή και η Ανατολή – Νεφέλη, φορώντας κι εκείνη ένα εντυπωσιακό φόρεμα 5226 by Celia Kritharioti, ταιριαστό με της μητέρας της. Η εικόνα μητέρας και κόρης, μαζί με τα χαμόγελα και τα φωτεινά βλέμματα, απέδειξε πως η μόδα και η μουσική μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικές οικογενειακές στιγμές.

Παρά τη δημοσιότητα, η Ήβη Αδάμου και ο σύζυγός της, Μιχάλης Κουϊνέλης, έχουν επιλέξει να ζουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Ήβη μοιράστηκε πώς εξηγούν στην κόρη τους τη δουλειά τους: «Πολλές φορές μας ρωτάει γιατί βγάζουν φωτογραφίες μαζί μας. Μέχρι τότε δεν είχαμε σκεφτεί πώς να της το εξηγήσουμε, γιατί δεν ξέρεις τι σκέφτεται το μυαλουδάκι του κάθε παιδιού. Τελικά της εξηγήσαμε ότι ο κόσμος θέλει να φωτογραφηθεί μαζί μας, επειδή του αρέσει η μουσική μας. Μερικές φορές την παίρνουμε και μαζί σε συναυλίες, για να δει τι κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν είμαστε σπίτι, πώς είναι πάνω στη σκηνή με τον κόσμο».

Πρώτη μερα στο σχολείο για την 7χρονη Νεφέλη - Ανατολή

Πρώτη μερα στο σχολείο για την 7χρονη Νεφέλη - Ανατολή

Η ανοιχτή και τρυφερή προσέγγιση της Ήβης απέναντι στην κόρη της δείχνει πως παρά την πολυάσχολη ζωή της ως καλλιτέχνης, η οικογένεια και οι προσωπικές στιγμές παραμένουν προτεραιότητα.

To star.gr, έδωσε το «παρών» στη λαμπερή βραδιά και μία από τις πιο δυνατές στιγμές που κατέγραψε ήταν η glam εμφάνιση της, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με μίνι φόρεμα που κολάκευε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο MadWalk 2025

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο MadWalk 2025
