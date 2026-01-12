Pirelli Calendar: Η ιστορία και η 52η έκδοση του φημισμένου Ημερολογίου

TractioN: Αποκλειστικά πλάνα από την παρουσίαση του Pirelli Calendar 2026

12.01.26 , 13:13 Pirelli Calendar: Η ιστορία και η 52η έκδοση του φημισμένου Ημερολογίου
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Το TractioN στην παρουσίαση του Ημερολόγιου της Pirelli 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παρουσίαση του Pirelli Calendar 2026 έγινε στις 14 Νοεμβρίου του 2025 στην Τσεχία. Πρόκειται για την 52η έκδοσή του, το οποίο όπως πάντα είναι ευρηματικό, διαφορετικό και ποιοτικό. Στη φετινή έκδοσή του, το Ημερολόγιο της Pirelli εξερευνά τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και φύσης.

Το TractioN στην παρουσίαση του ημερολόγιου της Pirelli 2026!

Φυσικά, από την παρουσίασή του δε θα μπορούσε να λείψει το TractioN. Ο Κώστας Στεφανής και η κάμερα της εκπομπής κατέγραψαν μαγικές, ποιητικές εικόνες από την παρουσίαση του φημισμένου Ημερολογίου της Pirelli για το 2026!

Η εκπομπή, την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε Κυριακή στις 14:10, στη συχνότητα του Star, ταξίδεψε στην Πράγα κατ' απόλυτη αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, «βυθίζοντάς» μας στον υπέροχο κόσμο του Pirelli Calendar! 

Το κεντρικό θέμα, που επιλέχθηκε για τη νέα έκδοση του καθιερωμένου Ημερολογίου της Pirelli για το 2026, είναι τα στοιχεία της φύσης. Οι πρωταγωνίστριές του απεικονίζονται σαν συμβολικές ενσαρκώσεις φυσικών στοιχείων: Γης, Αέρα, Φωτιάς και Νερού, αλλά και πιο άυλων δυνάμεων, όπως η ενέργεια, ο αέρας και το φως. 

Το κεντρικό θέμα, που επιλέχθηκε για τη νέα έκδοση του καθιερωμένου Ημερολογίου της Pirelli για το 2026, είναι τα Στοιχεία της Φύσης

Το κεντρικό θέμα, που επιλέχθηκε για τη νέα έκδοση του καθιερωμένου Ημερολογίου της Pirelli για το 2026, είναι τα Στοιχεία της Φύσης

To TractioN στο περίφημο Goodwood Revival στη Βρετανία

Όσον αφορά στην επιλογή των πρωταγωνιστριών του στο Pirelli Calendar 2026, ο Sοlve Sundsbο σχολίασε ότι: «Ήθελα να φωτογραφίσω ώριμες γυναίκες, με εμπειρία και βάθος, τις οποίες και σέβομαι πολύ γι' αυτό που αντιπροσωπεύουν».

Ο δημιουργός του Pirelli Calendar 2026, ο Νορβηγός φωτογράφος Sοlve Sundsbο, μιλά στον Κώστα Στεφανή και την κάμερα του TractioN

Ο δημιουργός του Pirelli Calendar 2026, ο Νορβηγός φωτογράφος Sοlve Sundsbο, μιλά στον Κώστα Στεφανή και την κάμερα του TractioN

Για το εγχείρημα αυτό, επιλέχθηκαν 11 γυναίκες από τον κινηματογράφο, της μόδας, του αθλητισμού και της μουσικής, όπως οι Venus Williams, Eva Herzigova, Irina Shayk, Isabella Rossellini, Tilda Swinton και Gwendoline Christie.

Οι πρωταγωνίστριές του φετινού Ημερολογίου της Pirelli απεικονίζονται σαν συμβολικές ενσαρκώσεις φυσικών στοιχείων: Γης, Αέρα, Φωτιάς και Νερού

Οι πρωταγωνίστριές του φετινού Ημερολογίου της Pirelli απεικονίζονται σαν συμβολικές ενσαρκώσεις φυσικών στοιχείων: Γης, Αέρα, Φωτιάς και Νερού

Η ιστορία του Ημερολογίου της Pirelli

Το Ημερολόγιο Pirelli (γνωστό ως «The Cal») ξεκίνησε το 1964 ως εργαλείο μάρκετινγκ από τη βρετανικής θυγατρική εταιρείας, με σκοπό να δώσει μια αίσθηση κύρους και τέχνης, και στοχεύοντας να την κάνει να ξεχωρίσει από τον τοπικό ανταγωνισμό. Δημιουργός του πρώτου ημερολογίου ήταν ο διάσημος Άγγλος φωτογράφος Robert Freeman, γνωστός για τα πορτέτα των Beatles. 

Το αποτέλεσμα ήταν ένα ποιοτικό, αποκλειστικό προϊόν με καλλιτεχνικές και πολιτισμικές αποχρώσεις, το οποίο ξεχώρισε από την αρχή από τον κόσμο της μόδας και του lifestyle.

Από την παρουσίαση του Pirelli Calendar 2012, στη Βραζιλία

Από την παρουσίαση του Pirelli Calendar 2012, στη Βραζιλία / Φωτογραφία: Ap images

Από τότε και για 52 χρόνια, το Pirelli Calendar σηματοδοτεί το πέρασμα του χρόνου με έργα αναγνωρισμένων φωτογράφων της εποχής τους – αποτυπώνοντας και ερμηνεύοντας τη σύγχρονη κουλτούρα και συχνά καθιερώνοντας νέες τάσεις. 

Όσον αφορά στη φιλοσοφία του σήμερα, το Ημερολόγιο Pirelli αποτελεί ένα πολυτελές καλλιτεχνικό project, το οποίο δεν αποτελείται απλώς από μια σειρά φωτογραφιών, αλλά αποτυπώνει την οπτική του φωτογράφου και την ερμηνεία του σε σύγχρονες έννοιες, διατηρώντας την αίγλη και την υψηλή αισθητική.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Ημερολογίου Pirelli 2011 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Ημερολογίου Pirelli 2011 / Φωτογραφία: Ap images

Το Pirelli Calendar είναι ένα εμβληματικό σύμβολο τέχνης και μάρκετινγκ, που από ένα απλό εργαλείο προώθησης, μετατράπηκε σε ένα ετήσιο, πολυαναμενόμενο, καλλιτεχνικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. 

