MasterChef: Η Χριστίνα Χριστοφή και οι... «πιατάρες»!

STAR.GR
Media
H Xριστίνα Χριστοφή «επιστρέφει» στο MasterChef
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ένταση στο MasterChef αυξάνεται με την επιστροφή της Χριστίνας Χριστοφή.
  • Αύριο θα διεξαχθεί ομαδική δοκιμασία μεταξύ Κόκκινων και Μπλε.
  • Οι παίκτες πρέπει να παραδώσουν όλα τα πιάτα σε ένα λεπτό.
  • Οι κριτές εκφράζουν θετικά σχόλια για τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων.
  • Η εκπομπή θα προβληθεί αύριο στις 21:00 στο Star.

Μετά τα όσα έγιναν στο αποψινό και το χθεσινό επεισόδιο του MasterChef, η ένταση ανεβαίνει ακόμη περισσότερο! Το τρέιλερ για το αυριανό επεισόδιο προμηνύει μία δυνατή ομαδική δοκιμασία με αντιπάλους τους Κόκκινους και τους Μπλε.

Στο πλατό του MasterChef επιστρέφει η αγαπημένη παίκτρια του ΜasterChef 8, Χριστίνα Χριστοφή!  «Ζηλεύκω σας λίγο να σας πω» λέει η μαγείρισσα.

masterchef trailer

Ο χρόνος πιέζει – «Σε ένα λεπτό θέλουμε μπροστά μας όλα τα πιάτα»

Η δοκιμασία φαίνεται απαιτητική, με τους κριτές να αγχώνουν - άθελά τους- τους παίκτες: «Σε ένα λεπτό θέλουμε μπροστά μας όλα τα πιάτα».

«Are we happy?» ακούγεται να λέει η Wasan από τον πάγκο, σε μία στιγμή αγωνίας λίγο πριν την παράδοση των πιάτων στους κριτές.

«Τα βέλη των μπλε» και η αμφίρροπη μάχη

Το τρέιλερ μιλά για «τα βέλη των μπλε», ενώ ένας διαγωνιζόμενος λέει: «Είναι κόπια Χαραλαμπόπουλου τα πιάτα όλα». Oι δύο μπριγάδες, όπως καταλαβαίνουμε, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για μία ακόμη φορά!

Εντυπωσιασμένοι οι κριτές

Παρά την ένταση, τα σχόλια των κριτών είναι ιδιαίτερα θετικά: «Είναι πάρα πολύ όμορφα τα πιάτα! Πολύ όμορφες προσπάθειες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο»!

masterchef

masterchef

Αύριο, λοιπόν μη χάσετε τη νέα ομαδική δοκιμασία του MasterChef Κόκκινοι vs Μπλε! Ποια μπριγάδα θα κερδίσει τη δοκιμασία και ποια θα οδηγηθεί σε δύσκολες αποφάσεις;

Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 21:00 στο Star!

