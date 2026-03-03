MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών

«Σου αρέσει να τρως την πάπια rare;», ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Το ψήσιμο στην πάπια και το παράπονο του Γιώργου!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα στο MasterChef είναι αφιερωμένη στην Τέχνη και συγκεκριμένα στην 7η Τέχνη.
  • Ο Γιώργος και ο Πέτρος διαγωνίστηκαν με πιάτα εμπνευσμένα από τον κινηματογράφο, με τον Γιώργο να επιλέγει πάπια.
  • Οι κριτές αμφισβήτησαν την επιλογή του Γιώργου να σερβίρει την πάπια rare, θεωρώντας την ακατάλληλη.
  • Η νίκη πήγε στον Πέτρο, προκαλώντας απογοήτευση στον Γιώργο, ο οποίος ένιωσε ότι οι προσπάθειές του δεν αναγνωρίζονται.
  • Ο Γιώργος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα, λέγοντας ότι τα βαρετά πιάτα κερδίζουν.

Η εβδομάδα αυτή στο MasterChef είναι αφιερωμένη στην Τέχνη και για τους μπλε, συγκεκριμένα, στην 7η Τέχνη. Απόψε, λοιπόν, τα μέλη της Μπλε μπριγάδας καλούνται να εμπνευστούν όχι μόνο από τα υλικά, αλλά και από τον κινηματογράφο. 

Δες το MasterChef

Στον πρώτο πάγκο βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Πέτρος και ο Γιώργος, σε μία μονομαχία με υψηλές απαιτήσεις και ακόμη υψηλότερες προσδοκίες.

Ο Γιώργος μπήκε στη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό που έχω μαγειρέψει. Οπότε περιμένω να ακούσω και τα ευχάριστα νέα και να πάρω μετά από ένα μήνα μία νίκη ρε φίλε, αλήθεια».

Παρότι δεν είχε δει την ταινία Pulp Fiction– «Θα το δω σήμερα» παραδέχτηκε – προσπάθησε να αποδώσει την αισθητική του Ταραντίνο μέσα από έντονα χρώματα και πολλαπλές παρασκευές.

Το concept και οι πρώτες εντυπώσεις

Ο Πέτρος παρουσίασε ένα καρπάτσιο μοσχαριού με έντονη αναφορά στη σκηνή της ταινίας και concept «τα μυαλά της Μία», αποσπώντας θετικά σχόλια για τη δομή και τη σκέψη του πιάτου.

masterchef

To πιάτο του Πέτρου

Από την άλλη, ο Γιώργος επέλεξε πάπια ως βασικό υλικό, συνοδευόμενη από πουρέ τοπιναμπούρ και violet potatoes, κρέμα καρότου, κρέμα παντζαριού, ρόδι, milkshake-σορμπέ και popcorn, θέλοντας να αποτυπώσει «όλη την εμπειρία όταν κάποιος πηγαίνει κινηματογράφο».

masterchef

To πιάτο του Γιώργου

Όπως είπε: «Η πάπια είναι rare». Η επιλογή αυτή, ωστόσο, αποδείχθηκε... καθοριστική!

masterchef

To πιάτο του Γιώργου

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ρώτησε ευθέως: «Σου αρέσει να τρως την πάπια rare;». Ο Γιώργος απάντησε με σιγουριά: «Ναι ρε Σεφ, εννοείται».

Όμως ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ξεκαθάρισε: «Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι “εγώ το τρώω έτσι”. Είναι μία προσέγγιση. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι για να φαγωθεί ευχάριστα και σωστά θα πω εγώ, πρέπει το ψήσιμο να έχει προχωρήσει κι άλλο».

Και συμπλήρωσε: «Πάπια rare, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το σωστό της ψήσιμο».

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ήταν ακόμη πιο απόλυτος: «Αν κάποιος θέλει να τη σερβίρει τόσο ελάχιστα ψημένη, θα πρέπει να την έχει κόψει. Εδώ όλο αυτό το κομμάτι rare, και για μένα είναι “όχι”».

Η νίκη στον Πέτρο - Η απογοήτευση του Γιώργου

Τελικά, η νίκη πήγε στον Πέτρο.

Η αντίδραση του Γιώργου ήταν εμφανώς φορτισμένη:

«Πάντα κάνω το ένα βήμα παραπάνω, πάντα “αα τέλειο, θα μπει στο εστιατόριο και είναι τέλειο και όμορφο” και μετά σου λένε “έχασες”. Δεν υπάρχει και λόγος ρε φίλε να δώσω κάτι παραπάνω. Γιατί δίνω το κάτι παραπάνω και παίρνω πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Μία επιβεβαίωση ότι “συνέχισε, μπράβο, το κάνεις καλά ρε φίλε”; δεν παίρνω».

Και συνέχισε, εμφανώς απογοητευμένος:

«Τα βαρετά πιάτα κερδίζουν ρε φίλε. Εντάξει, ο Πέτρος είχε πολύ καλή προσπάθεια ρε φίλε, αλλά είχε ένα καρπάτσιο με μία βινεγκρέτ, ένα παντζάρι, κέρδισε».

