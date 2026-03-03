MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!

Η εβδομάδα για την Μπλε μπριγάδα του MasterChef ξεκίνησε με Τεστ Δημιουργικότητας εμπνευσμένο από την 7η Τέχνη, δηλαδή τον κινηματογράφο. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αντλήσουν έμπνευση από αγαπημένες ταινίες και να μετατρέψουν εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες σε πιάτα με φαντασία, τεχνική και γεύση.

«Για την μπλε μπριγάδα η εβδομάδα ξεκίνησε με τεστ δημιουργικότητας. Θέμα αυτής της εβδομάδας: Μαγειρική και τέχνη. Η έβδομη τέχνη. Η τέχνη του κινηματογράφου για εσάς, για την ακρίβεια. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει ότι όσο περνάει ο καιρός, το ζητούμενο θα είναι κάθε φορά και λίγο πιο δύσκολο. Εσείς όμως θα πρέπει να εξελίσσεστε, θα πρέπει να είστε συνεπείς και θα πρέπει να μην σας ξεφεύγει τίποτα» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στους μάγειρες.

«Από τη μία έχετε τις μονομαχίες εντός της ίδιας της μπριγάδας, από την άλλη κάθε εβδομάδα έρχεται μία ομαδική με αντίπαλο την κόκκινη μπριγάδα, στην οποία θα πρέπει να βγαίνετε νικητές για να κρατάτε την μπριγάδα σας αλώβητη. Θα πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας τον αρχικό σας στόχο. Τον αρχικό λόγο για τον οποίο ήρθατε στο MasterChef», πρόσθεσε.

Το καλύτερο πιάτο της ημέρας ανήκε στη Wasan με έμπνευση από το Bohemian Rhapsody

Ανάμεσα στα πιάτα που παρουσιάστηκαν, λίγα κατάφεραν να συνδυάσουν θεματική συνέπεια, δημιουργικότητα και γευστικό αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Σήμερα το ζητούμενο ήταν ιδιαίτερο και κάποιοι από εσάς, όχι πολλοί, κατάφεραν και να είναι εντός θέματος και να είναι δημιουργικοί και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να είναι γευστικοί» είπαν οι κριτές.

Και ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης του καλύτερου πιάτου, με τον κριτή να δίνει… ρυθμό:

«Pa-ra-pam-pam-pam-pam… Another one bites the crust! Pa-ra-pam-pam-pam… Another one bites the crust! Η Wasan!».

Η Wasan, που εμπνεύστηκε από την ταινία Bohemian Rhapsody και το εμβληματικό τραγούδι των Queen, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της:

«Another one bites the crust! Το λάτρεψα! Ήταν καταπληκτικό! Και μόλις είπαν “παμ-παμ-παμ-παμ” ήμουν σαν “Χα! Εγώ είμαι! Εγώ είμαι, αυτό είναι το πιάτο μου!”. Τρελό. Νιώθω… είναι μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή. Είναι μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή, είναι απίστευτο. Και δύο νίκες. Πήρα δύο νίκες».

«Μπράβο Wasan. Συγχαρητήρια. Για δεύτερη φορά, με την καλύτερη προσπάθεια, κερδίζεις το έπαθλο για το καλύτερο πιάτο. Δεύτερη φορά, χίλια ευρώ για εσένα. Συγχαρητήρια», είπαν οι κριτές στην 31χρονη μαγείρισσα.

Δες το πιάτο που έφτιαξε η Wasan και κέρδισε: