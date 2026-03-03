MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!

Εντυπωσίασε στο αποψινό Τεστ Δημιουργικότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 23:50 MasterChef: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της μπλε μπριγάδας
03.03.26 , 23:30 MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
03.03.26 , 23:18 Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»
03.03.26 , 23:15 Ξένια Καλογεροπούλου: Η σπάνια δημόσια έξοδος στο κέντρο της Αθήνας
03.03.26 , 22:47 Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»
03.03.26 , 22:40 MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
03.03.26 , 22:34 Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο
03.03.26 , 22:22 Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού
03.03.26 , 22:17 SOS Από Τους Έλληνες Που Βρίσκονται Στη Μέση Ανατολή
03.03.26 , 22:15 Ιρανικό Οπλοστάσιο VS Ελληνική Αεράμυνα
03.03.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.200.000 ευρώ
03.03.26 , 21:59 Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones
03.03.26 , 21:39 Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο
03.03.26 , 21:35 MasterChef 2026: Το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας της μπλε μπριγάδας!
03.03.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Wasan είχε την καλύτερη προσπάθεια της ημέρας!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα στο MasterChef ξεκίνησε με Τεστ Δημιουργικότητας εμπνευσμένο από τον κινηματογράφο.
  • Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν πιάτα βασισμένα σε αγαπημένες ταινίες.
  • Η Wasan κέρδισε το έπαθλο για το καλύτερο πιάτο με έμπνευση από το Bohemian Rhapsody.
  • Οι κριτές επαίνεσαν τη δημιουργικότητα και τη γεύση των πιάτων που παρουσιάστηκαν.
  • Η Wasan κέρδισε 1.000 ευρώ για δεύτερη φορά με την επιτυχία της.

Η εβδομάδα για την Μπλε μπριγάδα του MasterChef ξεκίνησε με Τεστ Δημιουργικότητας εμπνευσμένο από την 7η Τέχνη, δηλαδή τον κινηματογράφο. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αντλήσουν έμπνευση από αγαπημένες ταινίες και να μετατρέψουν εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες σε πιάτα με φαντασία, τεχνική και γεύση.

Δες το MasterChef

«Για την μπλε μπριγάδα η εβδομάδα ξεκίνησε με τεστ δημιουργικότητας. Θέμα αυτής της εβδομάδας: Μαγειρική και τέχνη. Η έβδομη τέχνη. Η τέχνη του κινηματογράφου για εσάς, για την ακρίβεια. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει ότι όσο περνάει ο καιρός, το ζητούμενο θα είναι κάθε φορά και λίγο πιο δύσκολο. Εσείς όμως θα πρέπει να εξελίσσεστε, θα πρέπει να είστε συνεπείς και θα πρέπει να μην σας ξεφεύγει τίποτα» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στους μάγειρες.

masterchef

«Από τη μία έχετε τις μονομαχίες εντός της ίδιας της μπριγάδας, από την άλλη κάθε εβδομάδα έρχεται μία ομαδική με αντίπαλο την κόκκινη μπριγάδα, στην οποία θα πρέπει να βγαίνετε νικητές για να κρατάτε την μπριγάδα σας αλώβητη. Θα πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας τον αρχικό σας στόχο. Τον αρχικό λόγο για τον οποίο ήρθατε στο MasterChef», πρόσθεσε.

Το καλύτερο πιάτο της ημέρας ανήκε στη Wasan με έμπνευση από το Bohemian Rhapsody

masterchef

Ανάμεσα στα πιάτα που παρουσιάστηκαν, λίγα κατάφεραν να συνδυάσουν θεματική συνέπεια, δημιουργικότητα και γευστικό αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών

«Σήμερα το ζητούμενο ήταν ιδιαίτερο και κάποιοι από εσάς, όχι πολλοί, κατάφεραν και να είναι εντός θέματος και να είναι δημιουργικοί και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να είναι γευστικοί» είπαν οι κριτές.

Και ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης του καλύτερου πιάτου, με τον κριτή να δίνει… ρυθμό:

«Pa-ra-pam-pam-pam-pam… Another one bites the crust! Pa-ra-pam-pam-pam… Another one bites the crust! Η Wasan!».

Η Wasan, που εμπνεύστηκε από την ταινία Bohemian Rhapsody και το εμβληματικό τραγούδι των Queen, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της:

«Another one bites the crust! Το λάτρεψα! Ήταν καταπληκτικό! Και μόλις είπαν “παμ-παμ-παμ-παμ” ήμουν σαν “Χα! Εγώ είμαι! Εγώ είμαι, αυτό είναι το πιάτο μου!”. Τρελό. Νιώθω… είναι μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή. Είναι μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή, είναι απίστευτο. Και δύο νίκες. Πήρα δύο νίκες».

«Μπράβο Wasan. Συγχαρητήρια. Για δεύτερη φορά, με την καλύτερη προσπάθεια, κερδίζεις το έπαθλο για το καλύτερο πιάτο. Δεύτερη φορά, χίλια ευρώ για εσένα. Συγχαρητήρια», είπαν οι κριτές στην 31χρονη μαγείρισσα.

Δες το πιάτο που έφτιαξε η Wasan και κέρδισε:

Δες το πιάτο που έφτιαξε η Wasan και κέρδισε:

Δες το πιάτο που έφτιαξε η Wasan και κέρδισε

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top