Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου

Οι συντάξεις του Απριλίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ. Η μετατόπιση αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν εγκαίρως τα χρήματά τους, χωρίς καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εξαιτίας της τραπεζικής αργίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών – όπως ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ – καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 , αναμένεται να πληρωθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους διαθέσιμα ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μισθωτών – όπως το ΙΚΑ, το Δημόσιο και το ΝΑΤ – εκτιμάται ότι θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Και σε αυτή την περίπτωση, η πίστωση των ποσών ενδέχεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, ανάλογα με την τράπεζα και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε ιδρύματος.

Η διαφοροποίηση στις ημερομηνίες πληρωμής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών ακολουθεί το καθιερωμένο μοντέλο που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του όγκου συναλλαγών και την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν επίσημα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. Οι συνταξιούχοι καλό είναι να παρακολουθούν τις ενημερώσεις, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.