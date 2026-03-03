Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

03.03.26 , 11:21
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Συντάξεις Απριλίου 2026:Νωρίτερα Η Πληρωμή Λόγω 25ης Μαρτίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Απριλίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.
  • Συνταξιούχοι από πρώην ταμεία μη μισθωτών θα πληρωθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, με διαθέσιμα ποσά από το απόγευμα της 24ης Μαρτίου.
  • Συνταξιούχοι από πρώην ταμεία μισθωτών θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, με πιθανή πίστωση από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης.
  • Η διαφοροποίηση ημερομηνιών πληρωμής ακολουθεί το καθιερωμένο μοντέλο για καλύτερη διαχείριση συναλλαγών.
  • Οι τελικές ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Οι συντάξεις του Απριλίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ. Η μετατόπιση αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν εγκαίρως τα χρήματά τους, χωρίς καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν εξαιτίας της τραπεζικής αργίας.

Αλλαγές σε συντάξεις ενστόλων, δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό:

  • οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών – όπως ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ – καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, αναμένεται να πληρωθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, πολλοί δικαιούχοι θα μπορούν να δουν τα χρήματά τους διαθέσιμα ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.
  • Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μισθωτών – όπως το ΙΚΑ, το Δημόσιο και το ΝΑΤ – εκτιμάται ότι θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Και σε αυτή την περίπτωση, η πίστωση των ποσών ενδέχεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, ανάλογα με την τράπεζα και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε ιδρύματος.

Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά

Η διαφοροποίηση στις ημερομηνίες πληρωμής μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών ακολουθεί το καθιερωμένο μοντέλο που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του όγκου συναλλαγών και την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές ημερομηνίες θα επιβεβαιωθούν επίσημα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. Οι συνταξιούχοι καλό είναι να παρακολουθούν τις ενημερώσεις, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ
