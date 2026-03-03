Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο podcast του Παντελή Τουτουντζή με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την πατρότητα και τη σημασία που έχει για εκείνον η σχέση με το παιδί του, Κόνι Μεταξά.

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, αναφέρθηκε στη στιγμή που έγινε πατέρας και στην ευγνωμοσύνη του προς τη σύντροφό του, που του χάρισε το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής του.

Η επιθυμία για παιδί

«Ήθελα να κάνω παιδί. Ζήλευα την Άννα Βίσση, την Άντζελα Δημητρίου, όλους τους φίλους που είχαν κάνει παιδιά και εγώ δεν είχα», παραδέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής, προσθέτοντας πως η γέννηση του παιδιού του αποτέλεσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής του. «Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε αυτό το δώρο. Το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου», είπε, με τα λόγια του να ξεχειλίζουν τρυφερότητα και αγάπη.

Η συγκίνηση μέσα από τη μουσική

Ο ΛΕΠΑ δεν έκρυψε πως η συγκίνηση του είναι μεγάλη όταν μιλά για το παιδί του. «Το παιδί μου… Το παιδί σου… Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί», ανέφερε προσθέτοντας ότι η αγάπη και η φροντίδα για τα παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητα για κάθε γονιό. Μέσα από ένα τραγούδι που έχει γράψει για τη μοναχοκόρη του, αποτυπώνει αυτά τα συναισθήματα: «Κόρη μου, αγέρα μου, νύχτα μου και μέρα μου, με έχεις δίπλα σου φρουρό για τον άστατο καιρό».

Η αξία της παρουσίας των γονέων

Ο Λευτέρης Πανταζής δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Βούρκωσε και ο γνωστός make up artist, Παντελής Τουτουντζής, τον ρώτησε τι είναι αυτό που τον κάνει να συγκινείται τόσο έντονα.

«Θέλω όλοι οι γονείς, αν γίνεται, ποτέ να μην χωρίζουν από τα παιδιά τους. Ακόμα κι αν χωρίσουν, να είναι δίπλα τους. Τα παιδιά δε φταίνε σε τίποτα. Οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους μαζί. Ας έχουν χωρίσει, πάλι τους θέλουν μαζί», απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια.

Με τα λόγια του, ο Λευτέρης Πανταζής δείχνει πως η πατρότητα δεν είναι απλώς ένας ρόλος στη ζωή του, αλλά η πηγή έμπνευσης, χαράς και συγκίνησης.



