Βούρκωσε on camera o Λευτέρης Πανταζής: «Το παιδί μου είναι... »

Το τραγούδι που έχει γράψει για την Κόνι Μεταξά

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πατέρας και συγκινημένος: Η on air εξομολόγηση του Λευτέρη Πανταζή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για την πατρότητα στο podcast του Παντελή Τουτουντζή, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη γέννηση της κόρης του, Κόνι Μεταξά.
  • Αναφέρθηκε στη μεγάλη επιθυμία του να γίνει πατέρας, συγκρίνοντας τον εαυτό του με άλλους καλλιτέχνες που είχαν παιδιά.
  • Η γέννηση της κόρης του είναι το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής του, όπως δήλωσε.
  • Τόνισε τη σημασία της παρουσίας των γονέων στη ζωή των παιδιών, ανεξαρτήτως σχέσεων.
  • Η πατρότητα είναι πηγή έμπνευσης και συγκίνησης για τον Πανταζή.

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο podcast του Παντελή Τουτουντζή με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την πατρότητα και τη σημασία που έχει για εκείνον η σχέση με το παιδί του, Κόνι Μεταξά. 

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, αναφέρθηκε στη στιγμή που έγινε πατέρας και στην ευγνωμοσύνη του προς τη σύντροφό του, που του χάρισε το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής του.

Η επιθυμία για παιδί

«Ήθελα να κάνω παιδί. Ζήλευα την Άννα Βίσση, την Άντζελα Δημητρίου, όλους τους φίλους που είχαν κάνει παιδιά και εγώ δεν είχα», παραδέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής, προσθέτοντας πως η γέννηση του παιδιού του αποτέλεσε το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής του. «Ευχαριστώ τη Ζώζα που μου έδωσε αυτό το δώρο. Το μεγαλύτερο σουξέ της ζωής μου», είπε, με τα λόγια του να ξεχειλίζουν τρυφερότητα και αγάπη.

Πανταζής: «Η κόρη μου Κόνι είναι δίπλα μου βράχος, με προστατεύει»

Η συγκίνηση μέσα από τη μουσική

Ο ΛΕΠΑ δεν έκρυψε πως η συγκίνηση του είναι μεγάλη όταν μιλά για το παιδί του. «Το παιδί μου… Το παιδί σου… Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί», ανέφερε προσθέτοντας ότι η αγάπη και η φροντίδα για τα παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητα για κάθε γονιό. Μέσα από ένα τραγούδι που έχει γράψει για τη μοναχοκόρη του, αποτυπώνει αυτά τα συναισθήματα: «Κόρη μου, αγέρα μου, νύχτα μου και μέρα μου, με έχεις δίπλα σου φρουρό για τον άστατο καιρό».

Εξιτήριο για τον Λευτέρη Πανταζή: «Eίχα να κοιμηθώ 15 ημέρες»

Η αξία της παρουσίας των γονέων

Ο Λευτέρης Πανταζής δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. Βούρκωσε και ο γνωστός make up artist, Παντελής Τουτουντζής, τον ρώτησε τι είναι αυτό που τον κάνει να συγκινείται τόσο έντονα.

«Θέλω όλοι οι γονείς, αν γίνεται, ποτέ να μην χωρίζουν από τα παιδιά τους. Ακόμα κι αν χωρίσουν, να είναι δίπλα τους. Τα παιδιά δε φταίνε σε τίποτα. Οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς τους μαζί. Ας έχουν χωρίσει, πάλι τους θέλουν μαζί», απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια.

Λευτέρης Πανταζής: On Air συγκίνηση για το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του

Με τα λόγια του, ο Λευτέρης Πανταζής δείχνει πως η πατρότητα δεν είναι απλώς ένας ρόλος στη ζωή του, αλλά η πηγή έμπνευσης, χαράς και συγκίνησης.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

