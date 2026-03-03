Chiara Ferragni: Φόρεσε δημιουργία της Βάσιας Κωσταρά

Aπέδειξε πως ένα statement κομμάτι μπορεί να συνδυαστεί με απλά καθημερινά

STAR.GR
Μοδα
Πηγή: φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Luca Bruno
Tι είχε δηλώσει πριν έναν χρόνο η Chiara Ferragni για τους Έλληνες άντρες/ βίντεο από MEGA

Η Chiara Ferragni, που έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιο fashion icon, εμφανίστηκε πρόσφατα με μια δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Βάσιας Κωσταρά, και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Η ελληνική αισθητική συνδυάστηκε άψογα με την ιταλική φινέτσα, αποδεικνύοντας ότι τα κομμάτια με ταυτότητα και όραμα μπορούν να ξεπεράσουν σύνορα και να γίνουν σημείο αναφοράς στο διεθνές στυλ.

Πώς να επιλέξετε ανδρικά παπούτσια που θα σας δώσουν αυτοπεποίθηση

Το επίκεντρο της εμφάνισης ήταν ένα δαντελένιο top, που ισορροπεί ανάμεσα στον ρομαντισμό και τη μοντέρνα δυναμική. Η περίτεχνη δαντέλα αγκαλιάζει τη σιλουέτα με διακριτική διαφάνεια, ενώ η προσοχή στη λεπτομέρεια και η υψηλή ποιότητα της ραφής αναδεικνύουν το boho‑chic DNA της Vassia Kostara Limited Collections. Η Chiara επέλεξε να το συνδυάσει με κλασικό denim παντελόνι και μια κομψή ζώνη, δείχνοντας ότι η υψηλή ραπτική μπορεί να ενταχθεί οργανικά σε ένα casual, σύγχρονο look με subtle “Valentine’s vibes”.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση τονίζει την εξωστρέφεια της ελληνικής μόδας και επιβεβαιώνει πως τα κομμάτια με χαρακτήρα μπορούν να φορεθούν με άνεση και στυλ σε καθημερινές εμφανίσεις. Η Βάσια Κωσταρά καταφέρνει να ντύνει μερικές από τις πιο επιδραστικές γυναίκες του κόσμου, προσφέροντας κομμάτια που αποπνέουν αυτοπεποίθηση, θηλυκότητα και μοντέρνο χαρακτήρα. Η συνεργασία αυτή υπενθυμίζει πως η μόδα είναι μια παγκόσμια γλώσσα και η ελληνική υπογραφή κερδίζει πλέον κεντρική θέση σε αυτήν.

Η Chiara Ferragni απέδειξε πως ένα statement κομμάτι μπορεί να συνδυαστεί με απλά καθημερινά στοιχεία και να δημιουργήσει ένα look που ξεχωρίζει. Το δαντελένιο top της Βάσιας Κωσταρά, συνδυασμένο με denim και ζώνη, δημιουργεί ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο elegant και το casual, αποδεικνύοντας πως η υψηλή μόδα μπορεί να φορεθεί με άνεση και στυλ στην καθημερινότητα.

Chiara Ferragni: Φόρεσε δημιουργία της Βάσιας Κωσταρά

Πώς μπορείς να το υιοθετήσεις και εσύ με επιτυχία 

Για να υιοθετήσεις το ίδιο στυλ μπορείς να φορέσεις ένα statement δαντελένιο top με ένα κλασικό παντελόνι ή τζιν ώστε να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα στο elegant και το casual. Πρόσθεσε μια κομψή ζώνη για να τονίσεις τη μέση και να δώσεις structure στο outfit. Μπορείς να παίξεις με layers, όπως ένα σακάκι ή ένα ελαφρύ blazer, για να μεταφέρεις το look από πρωί σε βράδυ. Συνδύασε με minimal αξεσουάρ και ουδέτερα παπούτσια ώστε να αφήσεις το top να είναι το κεντρικό κομμάτι. Μην φοβάσαι τις διαφάνειες – φόρεσε basic εσώρουχα ή tank top για ένα μοντέρνο αλλά κομψό αποτέλεσμα.

Συτάκτης: Κατρίν Ξενάκη

Πηγή: www.allyou.gr 
 

