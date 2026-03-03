Λιονάκη: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου! Είναι κόρη μου αυτό;»

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, έχει φύγει από το μοναστήρι στην Κένυα που ζούσε τα τελευταία χρόνια και ζει στην Τανζανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα άλλαξε και το όνομά της σε Μοναχή Νεκταρία και πλέον προσφέρει βοήθεια σε ενήλικες και παιδιά που ζουν με AIDS.

Η μητέρα της, κυρία Τζένη Λιονάκη, μίλησε στην εκπομπή Πρωινό του ANT1 για τις τελευταίες εξελίξεις, διατηρώντας σταθερή τη στάση της σχετικά με τη σχέση της με την κόρη της.

Η ίδια ξεκίνησε με αιχμηρή κριτική για τις αλλαγές που αποφάσισε η κόρη της: «Κρίμα έχασε τόσο ωραίο όνομα, Φεβρωνία. Τώρα για γέλια είμαστε ή για κλάματα; Δε με αφορά το θέμα. Νομίζεις ότι όλοι αυτοί που είναι με τους παπάδες είναι με τον Θεό; Εγώ απέδειξα ότι δεν είναι. Θες να πεις ότι εάν νηστεύεις, θα πει ότι είσαι και καλός χριστιανός; Ο Χριστός δεν έλεγε ούτε να πηγαίνω να φιλάω τις εικόνες, ούτε να νηστεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε να φοράω μακριά, ούτε, ούτε, ούτε. Όλο ούτε είναι οι παπάδες».



Στη συνέχεια, ξέσπασε για τη σχέση με την κόρη της και τα συναισθήματά της: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου. Είναι κόρη μου αυτό; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα. Έτσι δεν είπαν; Δηλαδή τη γέννησα, την παράτησα, μεγάλωσε μόνη της. Τη ζωή μου όλη την είχα αφιερώσει στο παιδί μου. Στη ζωή μου όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, δεν είχα πρόγραμμα για εμένα. Το πρόγραμμά μου ήταν το πρόγραμμα του παιδιού μου. Τι θα φάει, τι ώρα θα διαβάσει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι ώρα θα κάνει μπάνιο, πώς θα την σπουδάσω. Δεν είχα άλλο πρόγραμμα στη ζωή μου. Αρρώσταινα και εγώ δεν πήγαινα στο γιατρό. Δεν είχα χρόνο να πάω στον γιατρό. Έπρεπε τον χρόνο μου και αυτόν τον λίγο να τον δίνω στο παιδί μου. Η αχαριστία στο μεγαλείο της. Ε το πήρα απόφαση. Αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη; Γιατί να πονάω; Τα έχω βάλει όλα σε ένα συρτάρι και τα έχω κλείσει. Δεν αξίζει τον κόπο».