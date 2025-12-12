Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Πήγε στη θέση της μοναχής Θέκλας που έφυγε από τη ζωή, το 2024

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
12.12.25 , 15:51 Ηλίας Βαλάσης: «Όταν την είδα στο πάτωμα τα έβαλα με τον Θεό»
12.12.25 , 15:50 Νέα Μηχανιώνα: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Έσωσε Τον Σκύλο Που Έθαψε 90χρονος
12.12.25 , 15:34 GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
12.12.25 , 15:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά «ντεσιμπέλ» στην εκδίκαση της αγωγής της Π. Τυχεροπούλου
12.12.25 , 15:22 GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ
12.12.25 , 15:11 Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
12.12.25 , 15:03 Εισαγγελική παρέμβαση για τον «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση
12.12.25 , 14:56 Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»
12.12.25 , 14:47 Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!
12.12.25 , 14:46 Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη
12.12.25 , 14:45 Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
12.12.25 , 14:15 Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία/ εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λύθηκε το μυστήριο για την «εξαφάνιση» της μοναχής Φεβρωνίας από την Κένυα, μετά την απουσία της από την υποδοχή του νέου μητροπολίτη Φίλιππου και την ενθρόνισή του, πριν μερικές μέρες. Δύο ήταν τα πιθανά σενάρια, βάσει πρωτοκόλλου, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοια απουσία: λόγοι υγείας ή η απομάκρυνσή της από την ενορία, ακόμη και να είχε εγκαταλείψει την ιεραποστολή. 

Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Λιονάκη: Έλειπε από την υποδοχή του Μητροπολίτη - Μυστήριο η απουσία της

Ο νομικός και εκδότης του ekklisiaonline.gr, Ανδρέας Καραγιάννης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Super Κατερίνα, παρουσίασε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σεβασμιότατο Φίλιπ. Ο νέος μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται σήμερα η μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη.

Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

«Γνωρίζω ότι υπήρχε άλλη μία μοναχή που ζούσε εκεί κι έφυγε για την Τανζανία, στη μητρόπολη Μπουκόμπα. Η μία είναι η Ανθούσα η Γερόντισσα και η άλλη είναι η Αιμιλία, που εργάζεται μαζί της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή ο νέος μητροπολίτης του μοναστηριού του Αγίου Μάρκου, Φίλιπ Μουγκαντίζι.

Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες ως Μοναχή Φεβρωνία από την Κένυα

«Η Τανζανία με την Κένυα συνορεύουν. Η Τανζανία είναι μια ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση ιεραποστολής. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ πείνα, πολύς πόνος. Στην επισκοπή Μπουκόμπα, που ανέφερε, ζούσε η μοναχή Θέκλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024, οπότε έπρεπε κάποια μοναχή να πάει στη θέση της για διακόνημα», επισήμανε ο Ανδρέας Καραγιάννης. 

Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

«Όταν μια μοναχή φεύγει δε σημαίνει ότι φεύγει για πάντα. Πηγαίνει να βοηθήσει κάπου και θα ξαναγυρίσει», συμπλήρωσε. 

Ναταλία Λιονάκη- Έφη Παπαθεοδώρου- Μαρία Κορινθίου, το 2007/ NDP

Ναταλία Λιονάκη- Έφη Παπαθεοδώρου- Μαρία Κορινθίου, το 2007/ NDP

Στο μεταξύ, χθες, στην ίδια εκπομπή προβλήθηκαν τελευταίες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας από το μοναστήρι του Αγίου Μάρκου κατά την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κένυας. Η πρώην ηθοποιός δείχνει χαμογελαστή και ήρεμη. Οι προηγούμενες εικόνες από τη ζωή της ως μοναχή στην Κένυα, ήταν από το 2023.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ
 |
ΜΟΝΑΧΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
 |
ΚΕΝΥΑ
 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top