Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία

Λύθηκε το μυστήριο για την «εξαφάνιση» της μοναχής Φεβρωνίας από την Κένυα, μετά την απουσία της από την υποδοχή του νέου μητροπολίτη Φίλιππου και την ενθρόνισή του, πριν μερικές μέρες. Δύο ήταν τα πιθανά σενάρια, βάσει πρωτοκόλλου, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοια απουσία: λόγοι υγείας ή η απομάκρυνσή της από την ενορία, ακόμη και να είχε εγκαταλείψει την ιεραποστολή.

Ο νομικός και εκδότης του ekklisiaonline.gr, Ανδρέας Καραγιάννης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή Super Κατερίνα, παρουσίασε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σεβασμιότατο Φίλιπ. Ο νέος μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται σήμερα η μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη.

«Γνωρίζω ότι υπήρχε άλλη μία μοναχή που ζούσε εκεί κι έφυγε για την Τανζανία, στη μητρόπολη Μπουκόμπα. Η μία είναι η Ανθούσα η Γερόντισσα και η άλλη είναι η Αιμιλία, που εργάζεται μαζί της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή ο νέος μητροπολίτης του μοναστηριού του Αγίου Μάρκου, Φίλιπ Μουγκαντίζι.

«Η Τανζανία με την Κένυα συνορεύουν. Η Τανζανία είναι μια ακόμη πιο δύσκολη περίπτωση ιεραποστολής. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ πείνα, πολύς πόνος. Στην επισκοπή Μπουκόμπα, που ανέφερε, ζούσε η μοναχή Θέκλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024, οπότε έπρεπε κάποια μοναχή να πάει στη θέση της για διακόνημα», επισήμανε ο Ανδρέας Καραγιάννης.

«Όταν μια μοναχή φεύγει δε σημαίνει ότι φεύγει για πάντα. Πηγαίνει να βοηθήσει κάπου και θα ξαναγυρίσει», συμπλήρωσε.

Ναταλία Λιονάκη- Έφη Παπαθεοδώρου- Μαρία Κορινθίου, το 2007/ NDP

Στο μεταξύ, χθες, στην ίδια εκπομπή προβλήθηκαν τελευταίες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας από το μοναστήρι του Αγίου Μάρκου κατά την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κένυας. Η πρώην ηθοποιός δείχνει χαμογελαστή και ήρεμη. Οι προηγούμενες εικόνες από τη ζωή της ως μοναχή στην Κένυα, ήταν από το 2023.