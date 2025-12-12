GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ

Το concept της ημέρας είναι μια fashion φωτογράφιση με χαλιά!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
12.12.25 , 15:51 Ηλίας Βαλάσης: «Όταν την είδα στο πάτωμα τα έβαλα με τον Θεό»
12.12.25 , 15:50 Νέα Μηχανιώνα: Τι Λέει Ο Άνθρωπος Που Έσωσε Τον Σκύλο Που Έθαψε 90χρονος
12.12.25 , 15:34 GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
12.12.25 , 15:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Υψηλά «ντεσιμπέλ» στην εκδίκαση της αγωγής της Π. Τυχεροπούλου
12.12.25 , 15:22 GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ
12.12.25 , 15:11 Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
12.12.25 , 15:03 Εισαγγελική παρέμβαση για τον «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση
12.12.25 , 14:56 Φοινικούντα: Συγκλονισμένη η μητέρα του 22χρονου- «Τον έπεισαν να τα κάνει»
12.12.25 , 14:47 Miraculous: Oι ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο Θέατρο Φίλιπ!
12.12.25 , 14:46 Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη
12.12.25 , 14:45 Φοινικούντα: «Κλείδωσαν τον νεκρό θείο μου μέσα στη ρεσεψιόν»
12.12.25 , 14:15 Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexuel - Οι 6 στους 8 με χώρισαν»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο η Άννα Μιχαηλίδου, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Ανέστης Τεντέσκι είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του GNTM

Απόψε, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η μέρα στο Σπίτι του GNTM 2025 ξεκινά με ένταση. Ο Μιχάλης Κούτρης εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του προς την Ειρήνη Βασιλειάδου, δηλώνοντας πως «οι μάσκες έπεσαν», με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο.

Ωστόσο, οι όποιες προσωπικές διαφωνίες μπαίνουν, προσωρινά, στην άκρη, καθώς τα μοντέλα μεταφέρονται σε ένα εντυπωσιακό πλατό, γεμάτο χρώμα, μοτίβα και ανατολίτικη λάμψη! Εκεί, τα περιμένει μια καλεσμένη-έκπληξη: η Δέσποινα Μοιραράκη, η «βασίλισσα των χαλιών» και του Cash or Trash! Και φυσικά, το concept της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από μια fashion φωτογράφιση με χαλιά!

GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ

Φορώντας κοσμήματα Minas, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χαλιά σαν haute couture δημιουργίες. Η πρόκληση περιλαμβάνει δύο λήψεις: μία με το χαλί, δημιουργώντας μια πολυτελή στιλιστική εικόνα και μία χωρίς αυτό, όπου τα κοσμήματα πρέπει να λάμψουν και να αναδειχθούν. Το ζητούμενο; Να δείχνουν… ακριβοί!

GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ

Ο Ανέστης, έχοντας το πλεονέκτημα ως ο νικητής του τελευταίου πλατό, καλείται να παίξει στρατηγικά. Επιλέγει να δυσκολέψει την ΞένιαΤσίρκοβα και την Ειρήνη, δίνοντάς τους τα πιο βαριά και ογκώδη χαλιά και αφαιρώντας τους πολύτιμο χρόνο στη φωτογράφιση.

Η δοκιμασία αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πολλοί δυσκολεύονται να «ντύσουν» το σώμα τους με το χαλί και να αποδώσουν τη φινέτσα και το prestige, που απαιτεί το concept.

Και όπως πάντα στο GNTM, οι ανατροπές δεν λείπουν. Στο νέο πλατό αποχώρησης, τα οκτώ μοντέλα γίνονται επτά, με τους εναπομείναντες να εξασφαλίζουν τη θέση τους στον προημιτελικό, ενώ κάποιος ή κάποια αποχαιρετά απόψε το όνειρο του τελικού.

GNTM: Η Δέσποινα Μοιραράκη στο σημερινό επεισόδιο! Δες το τρέιλερ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM TRAILER
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top