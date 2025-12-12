Εισαγγελική παρέμβαση για τον «Φραπέ» - Έρευνα για ψευδή κατάθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, εξέδωσε κατεπείγουσα παραγγελία για ποινική προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη, για την άρνηση κατάθεσης παρά το γεγονός ότι κλήθηκε από τη Βουλή για δεύτερη φορά.

Η προκαταρκτική ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και διατάχθηκε από τον κ. Κορέα με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή. Στόχος της έρευνας είναι να ελεγχθεί αν ο κ. Ξυλούρης, με την άρνηση του να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία κλήθηκε για δεύτερη φορά, διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Στην εισαγγελική παραγγελία αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι Αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του κ. Ξυλούρη.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νόμο το αυτόφωρο λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα. Έτσι σε περίπτωση που μέχρι την εκπνοή του ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση, τότε κινείται αμέσως η διαδικασία σύλληψης του ελεγχόμενου προσώπου.