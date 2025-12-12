GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!

Το GNTM ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με μια εβδομάδα γεμάτη ένταση, αγωνία και εντυπωσιακές δοκιμασίες. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τελευταίων επεισοδίων και οι φανατικοί του διαγωνισμού modelling ήδη μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη στιγμή που θα αναδειχθεί o μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια.

Η αρχή γίνεται απόψε, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:00, όπου θα προβληθεί το τελευταίο κανονικό επεισόδιο.

Οι διαγωνιζόμενοι θα δώσουν τη μάχη τους για μια θέση στην τελική τριάδα, με τις εντάσεις και τις ανατροπές να κορυφώνονται.

✔ Τετάρτη 17/12 – Προημιτελικός στις 21:00

Η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση. Οι διαγωνιζόμενoi θα περάσουν από απαιτητικές δοκιμασίες και editorial challenges, με στόχο να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον ημιτελικό.

✔ Πέμπτη 18/12 – Ημιτελικός στις 21:00

Ένα από τα πιο καθοριστικά επεισόδια της σεζόν. Οι φιναλίστ θα βρεθούν ένα βήμα πριν το τέλος, με τους κριτές να αξιολογούν συνολικά την πορεία τους και να αποφασίζουν ποια θα προχωρήσει στον τελικό.

✔ Παρασκευή 19/12 – Ο Μεγάλος Τελικός στις 21:00

Η στιγμή που όλοι περιμένουν.

Μετά από μια σεζόν με έντονο ανταγωνισμό, νέα format, guest κριτές και εντυπωσιακές δοκιμασίες, το GNTM μπαίνει στην πιο κρίσιμη του φάση. Η κορύφωση του διαγωνισμού υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό δυνατές στιγμές, δράμα, αλλά και υψηλής αισθητικής εικόνες που πάντα χαρακτηρίζουν τον διαγωνισμό.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον αρχίσει — και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.