Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο

Τα Χριστούγεννα που δε θα ξεχάσει ποτέ

Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Το Σόι Σου, μίλησαν στην εκπομπή «Αυτοψία» και στον Αντώνη Σρόιτερ για την επιστροφή της σειράς, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση πίσω από τις κάμερες.

«Τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη μου ήταν τα πιο όμορφα»

Η Βάσω Λασκαράκη ξεκίνησε τη συζήτηση ανατρέχοντας σε μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις της ως μητέρα. Όπως αποκάλυψε, τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη της ήταν ιδιαίτερα, καθώς είχαν προηγηθεί ημέρες μεγάλης αγωνίας. «Είχαμε περάσει δύσκολα γιατί μόλις είχε γεννηθεί και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο επειδή αρρώστησε», είπε. «Μπήκαμε στο νοσοκομείο όταν ήταν 29 ημερών με ουρολοίμωξη και μείναμε για 11 μέρες. Βγήκαμε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, με το μωρό 40 ημερών».

Παρά τη δύσκολη αρχή, εκείνες οι γιορτές έμειναν χαραγμένες στη μνήμη της ως οι πιο μαγικές. «Κάναμε Χριστούγεννα στο σπίτι, με τα πάντα στολισμένα και την Εύα βρέφος κάτω από το δέντρο. Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου», σημείωσε.

Η χημεία στο πλατό

Η ηθοποιός και ο συμπρωταγωνιστής της, Μελέτης Ηλίας, μίλησαν στη συνέχεια για τη συνεργασία τους και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα γυρίσματα. «Λειτουργούμε σαν οικογένεια», εξήγησε ο Μελέτης Ηλίας. «Η Βάσω έχει απίστευτη ενέργεια τα πρωινά που καμιά φορά με ξεπερνάει, κι εκείνη με κοροϊδεύει ότι ακόμη κοιμάμαι. Αλλά επειδή υπάρχει αγάπη, συνεννόηση και χημεία, όλα λειτουργούν αρμονικά».

 

Η Βάσω Λασκαράκη συμφώνησε, προσθέτοντας πως, όπως σε κάθε μεγάλη ομάδα, έτσι και στη δική τους υπάρχουν στιγμές έντασης: «Με 15 ανθρώπους μαζί κάθε μέρα, είναι λογικό να υπάρχουν τριβές. Όμως μοιάζει με οικογένεια, ένα σόι που μαζεύεται, συζητά, γελά και στο τέλος πάντα τα βρίσκει. Δεν ξέρω πώς “έδεσε” έτσι η χημεία, αλλά είμαστε πραγματικά τυχεροί».

Αναμνήσεις από τα παιδικά Χριστούγεννα

Η ηθοποιός μίλησε και για τις δικές της παιδικές αναμνήσεις από τις γιορτές: «Περίμενα πάντα τα δώρα στην αλλαγή του χρόνου. Ήταν η πιο μαγική στιγμή. Με κάποιον τρόπο τα δώρα εμφανίζονταν στην εξώπορτα, χωρίς να καταλαβαίνω πώς. Μέχρι τα 10 μου δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε! Άνοιγα την πόρτα με τις πιτζάμες και έβρισκα επιτραπέζια, μια κούκλα, μικρά δωράκια. Ήταν η αγαπημένη μου στιγμή όλης της χρονιάς».

Βάσω Λασκαράκη: Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο άγγιξε το ταβάνι!

Η προσωπική της ζωή σήμερα

Η Βάσω Λασκαράκη έχει αποκτήσει την κόρη της, Εύα, από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Παρότι οι δύο ηθοποιοί έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, δίνουν πάντα προτεραιότητα στη συνεπιμέλεια και στην ανατροφή της κόρης τους.

Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι αναρτήσεις για τα γενέθλια της κόρης τους, Εύας

Μετά τον χωρισμό, η ηθοποιός παντρεύτηκε τον σεφ Λευτέρη Σουλτάτο, ενώ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε σχέση με την Κατερίνα Γερονικολού.

 

