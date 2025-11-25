Βάσω Λασκαράκη: Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο άγγιξε το ταβάνι!

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι του ζευγαριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 12:08 Προσωπική διαφορά: Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026
25.11.25 , 12:07 Σάκης Ρουβάς: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό ατύχημα!
25.11.25 , 12:07 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται η κακοκαιρία Adel - Στο κόκκινο η χώρα
25.11.25 , 12:01 Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
25.11.25 , 11:48 Απεργία στα ταξί για 48 ώρες τον Δεκέμβριο
25.11.25 , 11:24 Κινηματογραφικό υπερθέαμα στα κανάλια Novacinema με τέσσερις ταινίες
25.11.25 , 10:59 Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιο λόγο
25.11.25 , 10:40 Κατερίνα Καινούργιου: Βούρκωσε ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
25.11.25 , 10:31 Ρέβη - Σκουλούδης: Το φύλο του μωρού και οι λιγούρες
25.11.25 , 10:29 Κλείνει μεταγραφή 3 εκατομμυρίων ο Ολυμπιακός
25.11.25 , 10:18 Κουτσελίνη: «Αρχισυντάκτρια κατέγραφε τον παρουσιαστή για τους ανωτέρους»
25.11.25 , 10:18 Δυσκοιλιότητα: Ποιες τροφές να προτιμάτε, ποιες να αποφεύγετε
25.11.25 , 10:07 Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της
25.11.25 , 09:51 «Το λιγουρεύεσαι;»: Το story του Τσίπρα και τι απαντούν οι πρώην σύντροφοι
25.11.25 , 09:27 Εγκαυματίας από το Μάτι για βιβλίο Τσίπρα: «Είναι προτιμότερο να σιωπάς...»
Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Ρία Ελληνίδου: Στο λαμπερό opening του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη μαμά της
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δεν πληρώθηκαν και για ποιο λόγο
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Κατερίνα Καινούργιου: Βούρκωσε ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής
Δύσκολες ώρες για τον Αντύπα: «Κουράστηκες… σε καταλαβαίνω, φίλε μου»
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάσως Λασκαράκη στην Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βάσω Λασκαράκη μπήκε για τα καλά στο γιορτινό mood και το Instagram της πήρε... φωτιά! Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από τον φαντασμαγορικό στολισμό του σπιτιού της, με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που… δύσκολα περνάει απαρατήρητο.

Φωτεινό, πλούσιο, λευκό, χιονισμένο, με στολίδια σε κόκκινους και λευκούς τόνους, μπάλες, λαμπιόνια και μια εντυπωσιακή χρυσή κορυφή, το δέντρο μοιάζει βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία μόνο που βρίσκεται στο cozy σαλόνι της γνωστής ηθοποιού.

Βάσω Λασκαράκη: Το εντυπωσιακό glamorous look σε βραδινή της έξοδο

Στο story, η Λασκαράκη έγραψε το γλυκό: «Και του χρόνου…», δείχνοντας πως ο στολισμός έγινε με διάθεση χαράς και οικογενειακής θαλπωρής.

Γιορτινή θαλπωρή στο σπίτι Λασκαράκη–Σουλτάτου: Το στολισμένο δέντρο που έγινε viral

Γιορτινή θαλπωρή στο σπίτι Λασκαράκη–Σουλτάτου: Το στολισμένο δέντρο που έγινε viral

Ένα δέντρο που πολλοί θα ζήλευαν 

Το δέντρο κυριολεκτικά γεμίζει το σαλόνι με φως και χρώμα. Η ζεστή ατμόσφαιρα, οι κουρτίνες με τις μικρές φωτεινές λεπτομέρειες και οι διακοσμητικές φιγούρες όπως ο μικρός Άγιος Βασίλης και το χιονανθρωπάκι δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για γιορτινές φωτογραφίες.

 Και ενώ εκείνη στόλιζε… εκείνος “ξεστόλιζε” στον καναπέ!

Το χιούμορ και τα πειράγματα δεν έλειψαν στο επόμενο story. Μέσα σε μια χαλαρή και ατμοσφαιρική φωτογραφία, φαίνεται ο Λευτέρης Σουλτάτος να απολαμβάνει με πολύ άνεση τον καναπέ, με το φωτισμένο παράθυρο πίσω του να δημιουργεί τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα.

«Παρέα με το Αιγιοβασιλάκι», σχολιάζει η ηθοποιός συνοδεύοντας το σχόλιο με emoji και tag τον Λευτέρη Σουλτάτο.

Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»

Σε χριστουγεννιατικη νιρβάνα ο Λευτέρης Σουλτάτος

Σε χριστουγεννιατικη νιρβάνα ο Λευτέρης Σουλτάτος

Ζεστό, μοντέρνο και απόλυτα γιορτινό το σπίτι του ζευγαριού

Από τα λαμπάκια που αγκαλιάζουν το παράθυρο μέχρι τα κεραμικά διακοσμητικά στο τραπεζάκι, η οικεία ατμόσφαιρα του χώρου αναδεικνύεται.
Το σπίτι αποπνέει ηρεμία, φροντίδα, ζεστασιά και… μια δόση lifestyle που πολλοί θα ήθελαν να έχουν.

Ένα ζευγάρι που ξέρει να γιορτάζει… με στιλ

Η χημεία του ζευγαριού φαίνεται όχι μόνο στις κοινές τους εμφανίσεις αλλά και σε αυτές τις απλές στιγμές της καθημερινότητας. Το στολισμένο δέντρο, η χαλαρότητα του Λευτέρη, το χιούμορ της Βάσως, όλα μαζί δημιουργούν μια εικόνα που οι followers αγαπούν.

Το Σόι σου επέστρεψε

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες, η Βάσω Λασκαράκη έχει κι έναν ακόμη λόγο να λάμπει. Πρωταγωνιστεί στη μεγάλη επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», η οποία επανήλθε στις οθόνες μας μετά από έξι χρόνια απουσίας.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top