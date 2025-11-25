Βάσω Λασκαράκη: Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο άγγιξε το ταβάνι!

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βάσως Λασκαράκη στην Κατερίνα Καινούργιου

Η Βάσω Λασκαράκη μπήκε για τα καλά στο γιορτινό mood και το Instagram της πήρε... φωτιά! Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από τον φαντασμαγορικό στολισμό του σπιτιού της, με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που… δύσκολα περνάει απαρατήρητο.

Φωτεινό, πλούσιο, λευκό, χιονισμένο, με στολίδια σε κόκκινους και λευκούς τόνους, μπάλες, λαμπιόνια και μια εντυπωσιακή χρυσή κορυφή, το δέντρο μοιάζει βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία μόνο που βρίσκεται στο cozy σαλόνι της γνωστής ηθοποιού.

Στο story, η Λασκαράκη έγραψε το γλυκό: «Και του χρόνου…», δείχνοντας πως ο στολισμός έγινε με διάθεση χαράς και οικογενειακής θαλπωρής.

Γιορτινή θαλπωρή στο σπίτι Λασκαράκη–Σουλτάτου: Το στολισμένο δέντρο που έγινε viral

Ένα δέντρο που πολλοί θα ζήλευαν

Το δέντρο κυριολεκτικά γεμίζει το σαλόνι με φως και χρώμα. Η ζεστή ατμόσφαιρα, οι κουρτίνες με τις μικρές φωτεινές λεπτομέρειες και οι διακοσμητικές φιγούρες όπως ο μικρός Άγιος Βασίλης και το χιονανθρωπάκι δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για γιορτινές φωτογραφίες.

Και ενώ εκείνη στόλιζε… εκείνος “ξεστόλιζε” στον καναπέ!

Το χιούμορ και τα πειράγματα δεν έλειψαν στο επόμενο story. Μέσα σε μια χαλαρή και ατμοσφαιρική φωτογραφία, φαίνεται ο Λευτέρης Σουλτάτος να απολαμβάνει με πολύ άνεση τον καναπέ, με το φωτισμένο παράθυρο πίσω του να δημιουργεί τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα.

«Παρέα με το Αιγιοβασιλάκι», σχολιάζει η ηθοποιός συνοδεύοντας το σχόλιο με emoji και tag τον Λευτέρη Σουλτάτο.

Σε χριστουγεννιατικη νιρβάνα ο Λευτέρης Σουλτάτος

Ζεστό, μοντέρνο και απόλυτα γιορτινό το σπίτι του ζευγαριού

Από τα λαμπάκια που αγκαλιάζουν το παράθυρο μέχρι τα κεραμικά διακοσμητικά στο τραπεζάκι, η οικεία ατμόσφαιρα του χώρου αναδεικνύεται.

Το σπίτι αποπνέει ηρεμία, φροντίδα, ζεστασιά και… μια δόση lifestyle που πολλοί θα ήθελαν να έχουν.

Ένα ζευγάρι που ξέρει να γιορτάζει… με στιλ

Η χημεία του ζευγαριού φαίνεται όχι μόνο στις κοινές τους εμφανίσεις αλλά και σε αυτές τις απλές στιγμές της καθημερινότητας. Το στολισμένο δέντρο, η χαλαρότητα του Λευτέρη, το χιούμορ της Βάσως, όλα μαζί δημιουργούν μια εικόνα που οι followers αγαπούν.

Το Σόι σου επέστρεψε

Εκτός από τις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες, η Βάσω Λασκαράκη έχει κι έναν ακόμη λόγο να λάμπει. Πρωταγωνιστεί στη μεγάλη επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», η οποία επανήλθε στις οθόνες μας μετά από έξι χρόνια απουσίας.



