Aσφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ από το κύμα γρίπης στη χώρα

Σαρώνει τη χώρα το νέο κύμα γρίπης και λοιμώξεων, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση.

Όπως ανέφερε η Άννα Λίτινα στο ρεπορτάζ της για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, h επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το λεγόμενο στέλεχος «κ» εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, στέλνοντας καθημερινά εκατοντάδες πολίτες στα νοσοκομεία.

Η ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του έτους καταγράφηκαν 722 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ 13 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, αναφέρθηκαν δύο νέοι θάνατοι.

Όπως τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, «μετά τις γιορτές βρισκόμαστε σε φάση ανόδου του επιδημικού κύματος της γρίπης και αναμένεται περαιτέρω αύξηση, λόγω των κοινωνικών επαφών που είχαμε την εορταστική περίοδο».

Το στέλεχος «κ», που εμφανίστηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Ευρώπη, θεωρείται ιδιαίτερα μεταδοτικό, ενώ τα συμπτώματα επιμένουν για αρκετές ημέρες. Τα παιδιά φαίνεται πως προσβάλλονται πρώτα και στη συνέχεια ακολουθεί ολόκληρη η οικογένεια.

Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες πολιτών: «Η μικρούλα μου αρρώστησε για δύο μέρες με λίγο πυρετό και λιποθύμησε. Το πολύ έφτασε στους 38», αναφέρει μητέρα. Άλλη οικογένεια περιγράφει πως «τα παιδιά κόλλησαν γρίπη τύπου Α και τώρα νοσηλεύονται με βαριά πνευμονία».



Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι ασθενείς – Χρήσιμος και τώρα ο εμβολιασμός

Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι περισσότεροι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι. Τα κρεβάτια στις ΜΕΘ αλλά και στις απλές κλίνες γεμίζουν κυρίως από άτομα που δεν έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο.

Παρά τα ανησυχητικά στοιχεία, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αύξηση στον αριθμό των εμβολιασμών. Όπως σημειώνει ο φαρμακοποιός Γιώργος Νικολούτσος, «έρχεται συνεχώς κόσμος για να κάνει το αντιγριπικό. Μέσα στην ημέρα, περίπου το 10–15% των πελατών μας δεν το είχε κάνει, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με πέρυσι».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι αργά για τον εμβολιασμό και συστήνουν στους πολίτες να προστατευτούν, καθώς η γρίπη τύπου Α αναμένεται να μας απασχολεί έως και τον Μάρτιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα άτομα άνω των 60 ετών και σε όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

«Κάνω κάθε χρόνο το εμβόλιο, για να προφυλάσσω την υγεία μου», δηλώνει πολίτης, συνοψίζοντας τη στάση που προτείνουν οι ειδικοί απέναντι στο νέο κύμα γρίπης.

