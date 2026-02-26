Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν τρομακτικό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας μου»

Όσα αποκάλυψεο ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη σε νέο podcast

Δείτε το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
Ο γιος του πολυσυζητημένου Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρης, που επίσης ασχολείται με την υποκριτική, μίλησε για πρώτη φορά στο νέο podcast της Πένυς Καβέτσου, Bedtime Stories.

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Θα δουλέψω σε μπαρ. Δεν προέκυψε κάτι θεατρικά... »

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, ο γιος του ηθοποιού ήταν πολύ γλυκός κι ευγενικός, ενώ δεν αρνήθηκε να απαντήσει σε όσα τον ρώτησε η δημοσιογράφος.

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν τρομακτικό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας μου»

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που είδαμε στο Breakfast@Star, ακούμε τον Δημήτρη Φιλιππίδη να λέει ότι δεν τον τρόμαξε το επίθετό του: «Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Εννοώ ότ .με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σε αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους... το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Δηλαδή αν ήμουν υδραυλικός, ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων, ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με σύγκριναν με τον πατέρα μου;».

Πώς διαχειρίστηκε όλη αυτή την κατάσταση που βίωσε με τον πατέρα του; «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολύ αρχή. Φυλακές, όλα αυτά... μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να το... να σε τρομάζει πάρα πολύ», απάντησε ο Δημήτρης. 

Δημήτρης Φιλιππίδης: Εισβάλλει σε γνωστή σειρά ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη

«Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Να μπορώ να νιώθω αυτή την ασφάλεια που ένιωθα κι αυτή την αγάπη..», αποκάλυψε απογοητευμένος για όσους από το 2021 μέχρι σήμερα έφυγαν από τη ζωή του, λόγω της υπόθεσης του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο Πέτρος κι ο Δημήτρης Φιλιππίδης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους

Ο Πέτρος κι ο Δημήτρης Φιλιππίδης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι, το δικαστήριο ομόφωνα κήρυξε ένοχο τον άλλοτε δημοφιλή ηθοποιό και σκηνοθέτη για δύο πράξεις απόπειρας βιασμού και ομόφωνα πάλι αρνήθηκε να του χορηγήσει κάποια ελαφρυντική περίσταση, η οποία θα μείωνε την επιβληθείσα ποινή του.  

Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»

Τη στιγμή που οι δύο καταγγέλλουσες ξεσπούσαν σε κλάματα ικανοποίησης και ανακούφισης, ο Πέτρος Φιλιππίδης κι η σύζυγος του Ελπίδα Νίνου περίμεναν με αγωνία την ανακοίνωση της τελικής ποινής, από το ύψος της οποίας θα κρινόταν αν θα επέστρεφε στη φυλακή ή όχι.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

