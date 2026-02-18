Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»

Πήγε στο θέατρο για να παρακολουθήσει τον γιο του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.02.26 , 12:47 Χρήστος Μάστορας: Στο δικαστήριο για τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση
18.02.26 , 12:44 Έσπασε αγωγός λυμάτων στη Συγγρού - Γέμισε με λύματα η λεωφόρος
18.02.26 , 12:33 Αρναούτογλου: «Χαίρομαι που τα παιδιά στον εθνικό τελικό ήταν ενωμένα»
18.02.26 , 12:25 Χατζηνικολάου: «Δε θα έλεγα ότι η φετινή χρονιά ήταν κορυφαία»
18.02.26 , 12:17 Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
18.02.26 , 11:58 ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε η Τ. Χατζηδάκη - Ελέγχεται για «μαϊμού» επιδόματα ΟΠΕΚΑ
18.02.26 , 11:54 Καραβάτου για νούμερα τηλεθέασης: «Έχω μια ισορροπία μέσα μου»
18.02.26 , 11:43 Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα – Πλημμύρισε η Πάρος, προβλήματα στην Ήπειρο
18.02.26 , 11:41 Aντετοκούνμπο: Τι είπε για το μέλλον του στο Μιλγουόκι και τους Μπακς
18.02.26 , 11:38 «Το Αλτσχάιμερ, μου χτυπά την πόρτα» - Συμπτώματα, στάδια και αντιμετώπιση
18.02.26 , 11:12 Σκιάθος: Νεκρή η 38χρονη Κωνσταντίνα - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες
18.02.26 , 11:10 Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»
18.02.26 , 11:01 Masterchef - Sneak Preview: «Τι να δω τη χαρά τους, τη μιζέρια τους;»
18.02.26 , 10:23 Βιολάντα: Παράνομες εκσκαφές, «κρυφές» αποθήκες - Απολογείται ο ιδιοκτήτης
18.02.26 , 10:16 Λαγκάρντ: Αποχωρεί πρόωρα από την ΕΚΤ ενόψει των γαλλικών εκλογών 2027;
Πρώτη έκλειψη της χρονιάς: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που επηρεάζει
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό;
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Κοπή πίτας Star: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Φιλιππίδης μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
  • Παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση του γιου του, Δημήτρη Φιλιππίδη, στο θέατρο «Άνεσις».
  • Δήλωσε «Είμαι μια χαρά» και ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του κοινού.
  • Τον Ιούλιο του 2025, κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή.
  • Αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταδίκη του.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο, Άννα Πανταζή. 

Ο ηθοποιός πήγε στο θέατρο για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ο γιος του, Δημήτρης Φιλιππίδης με τον Γιάννη Μπέζο.

Μάλιστα, ο Πέτρος Φιλιππίδης, στάθηκε στην κάμερα για να εισέλθει στο θέατρο «Άνεσις» για το έργο «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου», είπε:

«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε».

Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»

Tον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που ήταν κατηγορούμενος για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος χωρίς το δικαστήριο να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή κι αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top