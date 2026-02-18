Πέτρος Φιλιππίδης: Μιλά πρώτη φορά - «Είμαι μια χαρά»

Ο Πέτρος Φιλιππίδης μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο, Άννα Πανταζή.

Ο ηθοποιός πήγε στο θέατρο για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ο γιος του, Δημήτρης Φιλιππίδης με τον Γιάννη Μπέζο.

Μάλιστα, ο Πέτρος Φιλιππίδης, στάθηκε στην κάμερα για να εισέλθει στο θέατρο «Άνεσις» για το έργο «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου», είπε:

«Γεια σας. Ήρθα να καμαρώσω τον γιο μου. Εσείς που το ξέρετε; Έρχεστε κάθε φορά που παίζει ο Δημήτρης εδώ; Με τι θα είστε ευχαριστημένοι να σας πω; Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά, το ξέρω ότι χαίρεστε».

Tον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη που ήταν κατηγορούμενος για δύο απόπειρες βιασμού.

Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος χωρίς το δικαστήριο να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή κι αφέθηκε ελεύθερος.