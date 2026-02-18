Πότε κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί για το Πάσχα 2026

Ξεκινάει σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα 2026. Οι μαθητές όλων των ηλικιών ανυπομονούν για μερικές ημέρες χαλάρωσης και ξεκούρασης. Εκτός από τα δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, όμως, κλείνουν κι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Ποιες μέρες σταματά η λειτουργία τους;

Η Ανάσταση είναι στις 12 Απριλίου και η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου. Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί και ιδιωτικοί, ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα πασχαλινών διακοπών σε σχέση με τα σχολεία. Ενώ οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απολαμβάνουν συνολικά 16 ημέρες διακοπών, στους σταθμούς η περίοδος αργίας είναι πιο σύντομη.

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου. Η λειτουργία τους θα ξεκινήσει ξανά τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία επιστρέφουν και οι μαθητές των σχολείων στις τάξεις τους.

Επομένως, αν και η ημερομηνία επανέναρξης είναι κοινή για όλους τους μαθητές, μικρούς και μεγαλύτερους, υπάρχει διαφορά στην ημέρα που ξεκινούν οι διακοπές. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί κλείνουν αργότερα σε σχέση με τα σχολεία.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026

Τα σχολεία σταματούν για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 3 Απριλίου. Η εβδομάδα μετά το Πάσχα είναι αργία για τους μαθητές, οι οποίοι πρόκειται να επιστρέψουν ξανά στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.