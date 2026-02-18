Στην Ευελπίδων ο Χρήστος Μάστορας: Σήμερα η δίκη για την επικίνδυνη οδήγηση

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, όπου εκδικάζεται η υπόθεσή του, καθώς στις 3 Φεβρουαρίου 2025 είχε συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο γνωστός τραγουδιστής απέφυγε την κεντρική είσοδο και μπήκε από πλαϊνή πόρτα, αποφεύγοντας κατά την άφιξή του να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο τραγουδιστής είχε πέσει σε μπλόκο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, που πραγματοποιούσε αλκοτέστ σε οδηγούς.

O Χρήστος Μάστορας στα δικατήρια για τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - Intimenews

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα για να σταματήσει, εκείνος όμως δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύτητα κι έφυγε. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άλλο μπλόκο που είχε στηθεί στην πλατεία Ομονοίας ότι όχημα, που όπως αργότερα αποκαλύφθηκε, οδηγούσε ο Χρήστος Μάστορας, κινείται προς τα εκεί χωρίς να υπακούσει στο σήμα για έλεγχο.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν επίσης η σύντροφος του τραγουδιστή και μια φίλη τους ακινητοποιήθηκε και μετά από αλκοτέστ βρέθηκε στον οργανισμό του ποσότητα αλκοόλ 0,83 mg/l, όταν το όριο είναι 0,25 mg/l.

Ο Χρήστος Μάρτυρας στο Αυτόφωρο είχε υποστηρίξει μέσω του δικηγόρου του ότι δεν σταμάτησε στο μπλόκο της Τροχαίας γιατί δεν κατάλαβε ότι του έκαναν σήμα. Σημείωσε επίσης πως αν ήθελε πραγματικά να διαφύγει δε θα συμμορφωνόταν στο δεύτερο σήμα στο μπλόκο στην Ομόνοια.

Τότε είχε παραδεχθεί ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αδίκημα για το οποίο αν καταδικαστεί, προβλέπεται ελάχιστη ποινή φυλάκισης δύο μηνών, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση διπλώματος για έξι μήνες.

Στη συνέχεια με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραδέχτηκε ότι το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και πως ο ίδιος είναι έτοιμος να πληρώσει για το λάθος του.