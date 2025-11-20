H Ματσούκα δεν είναι η μόνη: Μπαράζ παραβάσεων ΚΟΚ από «επώνυμους»

Οι ηθοποιοί, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η υπόθεση της της Δήμητρας Ματσούκα δεν είναι η μοναδική με σοβαρή τροχαία παράβαση το τελευταίο διάστημα.

Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί ηθοποιοί, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μέχρι άρνηση ελέγχου.

Η καταδίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - Η σύλληψη και οι ζημιές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα και έναν μαντρότοιχο στη Φιλοθέη. Όταν οι ιδιοκτήτες αντίκρισαν τις ζημιές, δεν γνώριζαν ποιος ευθυνόταν, μέχρι που την επόμενη ημέρα, μετά από αστυνομική έρευνα, αποκαλύφθηκε ο δράστης.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα της ποινής του

Ο ηθοποιός παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ως κατηγορούμενος στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υποστηρίζοντας ότι δεν κρυβόταν.

Η σύλληψη του Β. Μπισμπίκη για τις ζημιές που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του

Πριν από το τροχαίο, ο Β. Μπισμπίκης διασκέδαζε σε βραδιά τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου είχε καταγραφεί σε βίντεο να χορεύει και να τραγουδά. Δεν είναι γνωστό εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ, καθώς μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του είχαν περάσει πολλές ώρες.

Ο γνωστός ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για εγκατάλειψη οχημάτων μετά το ατύχημα. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και του επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ.

Η σύλληψη του Χρήστου Μάστορα: Υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση ελέγχου

Ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Δικαιοσύνη έχει και ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας. Στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου, ενώ οδηγούσε το τζιπ του στο κέντρο της Αθήνας, δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας. Παρά την προσπάθειά του να διαφύγει, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα τον περίμενε δεύτερο μπλόκο.

Χρήστος Μάστορας: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και άρνηση ελέγχου

Σε αλκοτέστ που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα: επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δίκη του έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι απειλές της Ράνιας Καρατζαφέρη σε αστυνομικό έλεγχο: «Θα σας τελειώσω» φέρεται να τους είπε 

Συνελήφθη πρόσφατα και η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη, η οποία το περασμένο Σάββατο στην Αττική Οδό φέρεται να απειλούσε αστυνομικούς με τη φράση: «Θα σας τελειώσω».

Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς

Οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ήταν ένας άνδρας που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου.

Οι απειλές της Ράνιας Καρατζαφέρη σε αστυνομικούς

Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας: «Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω». 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
