Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη σε ηλικία 80 ετών

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

06.01.26 , 20:40 Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη σε ηλικία 80 ετών
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία NDP
Τόνια Καζιάνη
Ακούστε το άρθρο

Βαθιά θλίψη προκαλεί στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση της απώλειας της Τόνιας Καζιάνη, που άφησε ισχυρό «αποτύπωμα» στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.

Γιώργος Τζώρτζης: Η καριέρα, ο γάμος με την Τόνια Καζιάνη και η κόρη του

Η Τόνια Καζιάνη

Η Τόνια Καζιάνη / Φωτογραφία: Finos Film

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, ήθος και συνέπεια.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορηθήκαμε από τον αγαπημένο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο, η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας.

Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

 

 Ποια ήταν η Τόνια Καζιάνη - Η ζωή και η καλλιτεχνική της πορεία

Η Τόνια Καζιάνη υπήρξε παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζηπου έφυγε από τη ζωή το 2019.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» το 1970 και συμπρωταγωνίστησαν στη δημοφιλή σειρά της δημόσιας τηλεόρασης «Άγνωστος Πόλεμος». Είχαν αποκτήσει μαζί μια κόρη, την Ευγενία, η οποία δεν ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα των γονιών της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν τον δικό τους θίασο με τον οποίο ανέβασαν σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου.

Από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες της ηθοποιού, τη δεκαετία του '70, ήταν οι ταινίες «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» με τον Τόλη Βοσκόπουλο και «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον Κώστα Πρέκα.

Σημειώνεται πως για την Τόνια Καζιάνη, η σημασία της οικογένειας ήταν πρωταρχική. Τα χρόνια που ο σύζυγός της αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, η αγαπημένη ηθοποιός είχε μείνει μακριά από την υποκριτική. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Τζώρτζη, συντετριμμένη, αφιέρωνε τον χρόνο της αποκλειστικά στην κόρη της και στην εγγονούλα τους, τη Ζωή.

 

ΤΟΝΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
