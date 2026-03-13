Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο -Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»

Πρώτη Δημοσίευση: 13.03.26, 11:03
Βίντεο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη αντέτεινε σε ψευδείς φήμες για την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι είναι ανυπόστατες και προσβλητικές.
  • Η Φαίη Σκορδά χαρακτήρισε χυδαία την αναπαραγωγή αυτών των φημών και τόνισε την ανάγκη για σεβασμό στην οικογένεια της Μενεγάκη.
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους υπεύθυνους για την κυκλοφορία αυτών των φημών.
  • Η Μενεγάκη επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον σύζυγό της, τονίζοντας ότι η προσωπική της ζωή δεν είναι θέμα δημόσιου σχολιασμού.
  • Η ανάρτηση της Μενεγάκη προειδοποιεί για νομικές ενέργειες κατά όσων συνεχίσουν να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες.

Την ανάρτηση που έκανε η Ελένη Μενεγάκη με την οποία ξεκαθάρισε πως δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα και τα σενάρια που ανέφεραν πως περνά κρίση στον γάμο της ή έχει χωρίσει από τον Μάκη Παντζόπουλο σχολίασε η Φαίη Σκορδά το πρωί της Παρασκευής 13/3 μέσα από την εκπομπή της Buongiorno.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο

Η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο

«Δείχνει την κατάντια… Κάποιον από τους συνήθεις υπόπτους της τηλεόρασης, γιατί μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση. Αυτό, το έστειλα εγώ στο γκρουπ, ήταν ένα tweet. Βασικά ήταν ένας διάλογος σε ένα tweet. Προχθές το μεσημέρι. Και σας γράφω, «μεταξύ σοβαρού και αστείου, σε άλλα νέα συμβαίνει αυτό στο Twitter». Για να ξέρετε ότι όλο, ό,τι ακούσατε, βασίζεται σε ένα ρεπορτάζ, κανένα ρεπορτάζ, ενός tweet. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτό το tweet και στα σχόλια από κάτω, από κουίζ μέχρι κανονικά άρθρα, χωρίς να σκέφτονται ότι υπάρχει ένα παιδί, εχθές έκαναν ένα ολόκληρο πανηγύρι» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Υπήρχαν σχόλια από κάτω στο συγκεκριμένο, από ανώνυμους λογαριασμούς που είναι ενεργοί πολλοί και σχολιάζουν τα πάντα, σχολιαστικοί της επικαιρότητας, των εκπομπών στο Twitter, όμως ανώνυμα. Δεν είναι ο Άρης ο Καβατζίκης ο δημοσιογράφος που υπογράφει κάτι. Σε αυτά τα σχόλια λοιπόν λέγανε ότι όλη η Άνδρος, ξέρω γω, το ‘χει βούκινο και ότι έχουνε χωρίσει και να, δεν φοράει δαχτυλίδι.

Εγώ για να είμαι ειλικρινής μπήκα να δω για το δαχτυλίδι, γιατί πολλές φορές το δαχτυλίδι είναι ένας τρόπος… έχουμε δει στο παρελθόν κάποιες γυναίκες, κυρίες, να θέλουν να ανακοινώσουν κάτι βγάζοντας το δαχτυλίδι. Και η γυναίκα φορούσε τη βέρα. Κανονικότατα. Τώρα δεν ξέρω ποιο δαχτυλίδι, ποιο μονόπετρο είναι δικό της, της το ‘κανε δώρο ο γιος της, ο άντρας της, αλλά… θα μου πεις δε σημαίνει και κάτι. Ούτε σημαίνει το αν βγάλω τη βέρα ότι έχω χωρίσει. Πάντως δεν υπήρχε καν αυτό. Δηλαδή φαινόταν εξ αρχής ότι ήταν ψευδές γιατί σε όλες τις φωτογραφίες φορούσε τη βέρα. Και το αφήσαμε εκεί» σχολίασε με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά.

σκορδα για μενεγακη κα χωρισμο

«Εγώ θέλω να πω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη γυναίκα, αυτό που έχω διαπιστώσει κι όταν δούλεψα μαζί της αλλά και εκ των υστέρων, είναι ότι η προσωπική της ζωή και η οικογενειακή της ζωή είναι ένα άβατο. Άρα, θέλω να πω ότι για μερικούς ανθρώπους το να πούμε ότι έχουμε ρεπορτάζ, ή μπορεί να έχουμε δουλέψει για την Ελένη και να νομίζουμε ότι είναι φίλη μας… όχι. Δεν είναι φίλη μας η Ελένη.

Η ζωή της είναι ένα άβατο και η οικογενειακή η ζωή είναι ένα άβατο. Και όσοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι η Ελένη Μενεγάκη, πλανώνται πλάνη οικτρά. Γιατί η Ελένη, αυτό που έχω ζήσει εγώ που τη συνάντησα το 2008, εσύ ακόμα πιο πριν, είναι ότι σε αυτό που έχει χτίσει, που είναι το βασίλειό της, που είναι το σπίτι της, δεν μπαίνεις. Ούτε βγαίνουν πράγματα εύκολα» τόνισε ο Άρης Καβατζίκης.

«Είδα σχόλιο χθες, ακόμα πιο εκνευριστικό για μένα, ότι αφήνει τη σιωπή και λόγω της επιστροφής για διαφήμιση και αυτά… Μόνο αν ένας εξωγήινος είχε απαγάγει την Ελένη Μενεγάκη και είχε τοποθετήσει AI προσωπικότητα, γι’ αυτό και έκανε και τόσο γρήγορη κίνηση γιατί άρχισε μετά ένας ωκεανός μηνυμάτων» πρόσθεσε τότε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Τότε πήρε ξανά τον λόγο η Φαίη Σκορδά λέγοντας: «Η Μενεγάκη είναι ένας άνθρωπος που στις δικές της εκπομπές έχει μοιραστεί πάρα πολλές φορές, πράγματα από την προσωπική της ζωή. Και έλεγε όπως ήθελε και τα μοιραζόταν με την, γυναίκα τηλεθεάτρια. Ήταν μία δική της επιλογή. Το έκανε. Δεν είναι ότι δεν ακολούθησε τηλεοπτικά αυτό τον δρόμο. Αλλά είναι χυδαίο, γιατί ακούστηκε αυτό και ακούστηκε, γράφτηκε ανώνυμα, δεν είναι ότι κάποιος βγήκε και επώνυμα, υπεύθυνα το ‘κανε…

Είναι αυτά τα κουτσομπολιά μετά από μία είδηση που κυκλοφορούν. «Α τώρα είναι να ξεκινήσει, βγήκανε τις τελευταίες μέρες ρεπορτάζ ότι θα ξεκινήσει δεν ξέρω στον ΑΝΤ1, πού και τα λοιπά, και το χρησιμοποιεί». Αυτό είναι χυδαίο. Χυδαίο είναι ανόητο. Κι αυτός που το σκέφτηκε, βλέποντας σήμερα τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, θα έπρεπε να ντρέπεται».

«Πάντως για το καλό όλων μας και για την αξιοπρέπεια αυτού του μέσου, αυτοί που τα έγραψαν αυτά καλό θα ήταν να πούνε «mea culpa». Είτε τα έγραψαν είτε το έκαναν κουίζ κι άρχισαν να ζητάνε και τα ρέστα και να βγαίνουνε και να λένε «δεν εννοούσα αυτούς, αυτούς εννοούσες». Τώρα μην είσαι κότα και βγες και πες συγγνώμη» είπε κατηγορηματικά ο Δημήτρης Ουγαρέζος.

Η οργισμένη ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

μενεγακη χωρισμος

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα.

Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

