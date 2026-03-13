Με χειροπέδες η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις φυλακές Θήβας

Ποια η ποινή της και πόσο θα μείνει στη φυλακή

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Πόσο καιρό θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, οδηγείται στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα.
  • Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
  • Η ποινή της δεν μετατράπηκε σε χρηματική, όπως ζήτησε.
  • Από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης μεταφέρθηκε στις φυλακές φορώντας χειροπέδες.
  • Εκτιτέα είναι τα τρία έτη, με πιθανή μείωση αν εργαστεί εντός φυλακής.

Στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου παρουσιάστηκε την Πέμπτη συνοδευόμενη από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου.

Το βράδυ διανυκτέρευσε στο Α.Τ. Πεύκης και λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα, φορώντας χειροπέδες. 

Ελένη Ζαρούλια

Φωτογραφίες από τη μεταγωγή της Ελένης Ζαρούλια στις φυλακές Ελαιώνα / Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Η Ελένη Ζαρούλια μεταφέρεται στη φυλακή

Η Ελένη Ζαρούλια μεταφέρεται στη φυλακή της Θήβας

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, με τις δικαστικές αρχές να απορρίπτουν το αίτημά της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Σύμφωνα με τον νόμο εκτιτέα είναι τα τρία έτη, ενώ αν εργαστεί μέσα στη φυλακή η ποινή της αναμένεται να μειωθεί κι άλλο. 

