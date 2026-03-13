Με χειροπέδες η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις φυλακές Θήβας

Πόσο καιρό θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια - Βίντεο Mega

Στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά την καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου παρουσιάστηκε την Πέμπτη συνοδευόμενη από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου.

Το βράδυ διανυκτέρευσε στο Α.Τ. Πεύκης και λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα, φορώντας χειροπέδες.

Φωτογραφίες από τη μεταγωγή της Ελένης Ζαρούλια στις φυλακές Ελαιώνα / Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, με τις δικαστικές αρχές να απορρίπτουν το αίτημά της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Σύμφωνα με τον νόμο εκτιτέα είναι τα τρία έτη, ενώ αν εργαστεί μέσα στη φυλακή η ποινή της αναμένεται να μειωθεί κι άλλο.